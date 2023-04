Dans le panier d’achats de... Catherine Saint-Laurent

Vous êtes vous déjà demandé ce que vos personnalités publiques préférées convoitaient sur le web? Eh bien, on leur a posé la question!

Comme pour le commun des mortels, rien n’arrête nos artistes préférés de remplir des paniers d’achats sur des boutiques en ligne. Pour lancer la série, nous avons contacté la comédienne et nouvelle porte-parole de la marque québécoise de soins de la peau naturelle Chanv, Catherine Saint-Laurent.

Avec un style bien à elle, les goûts de Catherine ne sont plus questionnables. C’est pourquoi on raffole des objets déco tombés dans sa mire.

Voici donc 11 items déco qui se cachent dans le panier d’achats (et dans la maison) de Catherine Saint-Laurent.

1. Les lampes en verre de Murano de la marque MOORE_CPH

«Ses magnifiques lampes qui rappellent des bonbons de grand-mère faite en verre de Murano sont si belles! Elles sont dans mon moodboard pour une future maison depuis longtemps. Je suis impatiente de m’en procurer une.»

2. Le mobilier vintage chez CENTERPIECE à Montréal

«Le centerpiece est une boutique en ligne basée à Montréal qui vend des meubles et objets neufs du quotidien. Leurs trouvailles sont toujours uniques et en très bon état. J’adore leur sélection étudiée et originale.»

3. Un Miroir GUSTAF WESTMAN OBJECTS

«Gustaf Westman est le créateur suédois derrière cette compagnie. Il est surtout connu pour ses miroirs aux lignes courbes et couleurs pastel, comme celui-ci. Mon futur walk-in en accueillera très certainement un.»

4. Les broderies françaises de SARAH ESPEUTHE

«J’ai découvert cette artiste sur Instagram. J’adore le détail et le côté ludique de ses broderies. Du pur artisanat.»

5. L'étagère en grillage par STUDIO X-CPH

«Je suis une accro de vaisselle faite à la main et de poteries et je trouve ce type d'étagère parfaite pour y entreposer des verres ou de la vaisselle sans la cacher derrière des cabinets de cuisine traditionnels.»

6. Les créations en céramique de LEA NICOLAS

«Leurs créations en terre rougeâtre sont simplement magnifiques et d'une perfection inégalable. Tout est si délicat et puissant à la fois. Qui ne rêverait pas d'avoir un beurrier si joli?»

7. Le grille-pain par SMEG et DOLCE & GABBANA

«Ce grille-pain est définitivement le grille-pain le plus extravagant que j’ai vu de ma vie (sans parler du prix!) Mais j’aime toujours quand la fonction rencontre le design, et ici, c’est mission accomplie.»

8. Tout l'inventaire de la boutique BIEN BEAU

Bien Beau

«Cette caverne d’Ali Baba est selon moi la meilleure sélection déco & art de la table vintage à petit prix à Montréal!»

9. Les objets déco chez SSENSE

«La section « everything else » du Ssense est responsable de plusieurs heures de lèche-vitrine virtuel. J’adore y découvrir de nouveaux créateurs de partout à travers le monde et y dénicher des pièces uniques.»

10. Les bougeoirs de Luminaire Authentik

«Je suis une grande adepte de chandelles et d’éclairage d’appoint. Ces chandeliers muraux sont idéals pour créer une ambiance feutrée. Je les ai installés dans mon entrée autour d’un miroir et l’effet et franchement réussi!»

11. Les produits Chanv

Avec leur nouvelle allure, les produits Chanv se fondent à tous les décors. Ne vous surprenez pas en découvrir dans l'armoire de Catherine.

