Les boîtes à fleurs colorées de Butine sont ENFIN de retour pour la belle saison

Chaque année depuis maintenant 5 ans, l’entreprise montréalaise Butine marque le début de la saison chaude en annonçant le retour de ses magnifiques boîtes à fleurs qui égayent les balcons!

Pour la collection 2022, Butine a décidé de conserver ses trois couleurs signatures, soit pamplemousse, mangue et olive, mais a revu le look de sa jardinière. En effet, pour souligner son 5e anniversaire, l’équipe a développé le format idéal pour accueillir vos jolies fleurs et fines herbes.

Le baquet, nouveau produit introduit en 2021, est également de retour cette année. Ce produit est assez grand et profond pour mettre en valeur une grosse plante ou encore un succulent plant de tomate.

La grande nouveauté cette année pour Butine est principalement sur le plan de la disponibilité de la jardinière et du baquet. Les produits sont offerts en livraison partout au Canada, de St John’s jusqu’à Vancouver!

De plus, la collection 2022 de Butine est disponible sur le site web de Simons, dans la section La Fabrique 1840 qui rassemble une tonne de produits de talentueux créateurs canadiens. Il est aussi possible de se procurer des produits Butine dans les boutiques DDD Design sur la rue Beaubien et Oursin Fleurs dans le centre-sud à Montréal.

On peut dire que Butine a le vent dans les voiles à nouveau cette saison!

Commandez votre Butine en ligne dès maintenant sur le site de butine.ca ou encore sur le site de la Maison Simons.

