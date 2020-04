20 idées cadeaux 100% locales (ou presque) pour gâter sa maman à la fête des Mères

La fête des Mères est le moment parfait pour gâter votre maman et lui rappeler à quel point vous l’aimez.

• À lire aussi: 13 Québécois inspirants à suivre pour vous faire du bien pendant le confinement

• À lire aussi: Visitez ce spectaculaire jardin de tulipes des Pays-Bas dans le confort de votre salon

Que ce soit une simple carte dans laquelle vous lui aurez écrit un petit mot, ou encore un objet qu’elle demande depuis longtemps, tous les cadeaux font sourire les mamans.

Pour vous inspirer un peu, voici donc 20 idées cadeaux de fête des Mères pour tous les budgets.

1. Le cidre mousseux rosé du Domaine Lafrance

Votre maman pourra déguster de bon cidre rosé du Domaine Lafrance au soleil en pensant à vous. Une petite attention (que vous pouvez commander sur le site de la SAQ) qui lui fera certainement plaisir.

2. Carte-cadeau dans un spa

Un cadeau généralement apprécié des mamans est une journée au spa avec vous. Puisque ce n’est pas possible pour le moment de profiter des installations des différents spas du Québec, achetez un certificat-cadeau. Quelques-uns ont même mis sur pied des initiatives comme le Bota Bota qui remettra 10% de ses ventes de cartes-cadeaux à la Fondation du CHUM pour aider la recherche.

3. Une belle et bonne boite de thé

Pour la maman qui a besoin de doux et de réconfort, offrez-lui la boite de thé biologique fleurs et cacao offerte sur la plate-forme en ligne qui célèbre le bonheur de la «slow life», Sur mon x.

4. Une montre Fitbit

Votre mère adore marcher et faire de l’exercice. Permettez-lui de suivre sa fréquence cardiaque en tout temps, ses calories brûlées, la distance qu’elle parcourt, des informations sur son sommeil et bien plus avec une Fitbit!

5. Une jolie carte de souhaits

Votre mère sera ravie de recevoir une carte par la poste dans laquelle vous lui aurez écrit un doux message pour lui dire combien vous l’aimez. L’entreprise montréalaise Baltic Club propose deux cartes spéciales fête des Mères que vous pouvez acheter sur la boutique Etsy.

6. Des savons faits ici au Québec

Si votre maman a autant à cœur l’achat local que vous, faites-lui découvrir cette entreprise de Gatineau en lui faisant parvenir le coffret cadeau personnalisé d’échantillons de savons. Pour 20$ vous pourrez sélectionner 4 odeurs différentes et faire envoyer le tout par la poste.

7. Un plat de cuisson en fonte

Pour les mamans qui adorent cuisiner, un grand plat de cuisson en fonte est toujours une excellente idée cadeau! Mettez-vous en groupe avec votre frère et sœur et envoyez-lui celle-ci trouvé sur Amazon directement chez elle.

8. Des laits de bain pour une détente maximale

L’entreprise québécoise Ecoderma propose de beaux produits qui risquent de plaire à la maman qui aime prendre du temps pour elle dans le bain. Le coffret rituel bain composé de trois laits de bain (Lavande, Eucalyptus & Matcha, Rose Botanique) est une belle option pour lui faire découvrir l’entreprise. En plus, les laits sont véganes, car ils sont faits de lait de coco en poudre!

9. Un bouquet de fleurs

Un cadeau classique, mais qui fait réellement toujours plaisir à recevoir, peu importe la raison. Appelez chez le fleuriste le plus près de chez votre mère, la plupart s’organisent pour faire des livraisons à domicile!

10. Un repas digne d’un bon restaurant

À défaut de pouvoir sortir votre maman au restaurant pour souligner la fête des Mères, faites-lui livrer une bonne bouffe de son restaurant préféré!

• À lire aussi: Voici les restos de Montréal qui livrent ou qui font du «take-out» pendant la crise du coronavirus

11. Un sac à dos pratique

Ce sac de la compagnie canadienne Pixie Mood pourra servir de sac de transport ou encore remplacer le sac à main toujours trop petit. Il peut même se transformer en sac à bandoulière.

12. De la belle vaisselle

Si votre maman collectionne la belle vaisselle, faites-lui parvenir par la poste l’ensemble en céramique blanche fait à la main par la talentueuse artisane derrière LooksLikeWhite.

13. Un coussin d’aromathérapie pour les yeux

L’entreprise québécoise La petite Leonne fabrique un coussin pour les yeux rempli d'écales de sarrasin biologique et infusé de lavande du Québec que tout le monde doit avoir à la maison. Son parfum calmant et réconfortant aidera votre mère à s’endormir, à lutter contre le mal de tête ou simplement à relaxer à tout moment de la journée.

14. Une bougie qui sent bon

Parfois, seulement une petite bougie peut servir comme cadeau pour dire à votre maman que vous pensez à elle et que vous voulez qu’elle prenne soin d’elle. Celle-ci de l'entreprise Dimanche Matin sent le paradis!

15. Un bijou

Ce n’est jamais facile d’offrir un bijou mais si vous connaissez bien les goûts de votre mère, ceux de la marque Camillette sont vraiment jolis. La paire de boucles d’oreilles grandes dormeuses deux tons est classique et pourrait plaire à un grand nombre de mamans.

16. Un beau tablier pour cuisiner

Si votre mère aime passer sa journée derrière les fourneaux, un beau demi-tablier fait à la main à Montréal par l’entreprise Confetti Mills, pourrait certainement lui plaire.

17. Une boite remplie de surprise gourmande

La Boite du chef de la fête des Mères signée Jérôme Ferrer est remplie de belles surprises qui feront plaisir à la maman gourmande. Au total, ce sont 12 produits qui seront livrés chez votre mère pour qu’elle se régale!

18. Des tablettes de caramel

Oubliez le chocolat cette année, offrez à votre mère le trio de tablettes de caramel de l’entreprise québécoise Dinette Nationale!

19. Un livre de cuisine

Questionnez-là sur le type de recettes qu'elle aimerait essayer et trouvez-lui ensuite un livre de cuisine qui pourrait répondre à ses besoins. Si elle veut faire un virage plus végé, celui de Geneviève O'Gleman est bien!

20. Une photo de vous dans un cadre

Commandez un cadre dans lequel mettre une joli photo de vous et déposez le tout sur son balcon le jour de la fête des Mères. Votre maman sera hyper contente d’avoir une nouvelle photo à montrer à tout le monde!

Ne manquez pas nos dernières vidéos!