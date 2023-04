[VIDÉO] Visitez l’appartement bohémien à 1100$ par mois dans Anjou de Frede & Fred

L’équipe de Silo 57 a eu la chance de visiter l’appartement TRÈS pinteresque du couple Frede et Fred.

Ceux qui propulsent l’entreprise Voyage Grand V et qui font rêver par leurs photos sur les réseaux sociaux ont chaleureusement ouvert la porte de leur chez-eux à notre équipe.

À Anjou, ils habitent un 5 1⁄2 au deuxième étage d’un duplex qui comprend deux balcons, une cour et une partie du garage. L’endroit est gâté par les trouvailles de seconde main, les souvenirs de voyage et les projets DIY. Dans un décor absolument bohémien, l’orange brûlé côtoie le vert des plantes et les meubles et accessoires de la boutique Maison Allumette de Boucherville donnent envie d’ajouter du rotin à toutes les pièces de sa maison.

Vous tomberez sans doute sous le charme de leurs bureaux aménagés avec goût, de leur chien, Lex, et de l’aire de vie principale débordante de lumière naturelle.

Bonne visite!

Découvrez, dans la vidéo ci-dessus, l’appartement de Frede & Fred!

Inspirés? Magasinez leur décor:

3o Tapis effet damier chez Etsy à 47,26$

