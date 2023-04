5 astuces pour se débarrasser des irritants dans votre décor

Un chauffe-eau en plein milieu de votre salon? Un panneau électrique qui vole la vedette? Des boîtes de mouchoirs aux motifs éclectiques qui trônent dans la salle de bain?

Plusieurs irritants peuvent se glisser dans vos décors et gâcher les efforts de valorisation de valorisation de votre foyer. Toutefois, ne vous découragez-vous pas! Ces éléments agaçants sont plus faciles à camoufler qu’on le pense.

Voici donc 5 astuces pour vous débarrasser des irritants dans votre décor:

1. Utiliser une cloison décorative pour camoufler le chauffe-eau

Les options sont multiples! Pensez rideaux, diviseur en rotin ou panneau mural. Pour les dénicher, les marchés aux puces et Facebook Marketplace sont vos meilleurs amis.

2. Faire l’usage de couvre-boîte à mouchoirs

Ces petites boîtes révolutionnaires ont le pouvoir d’agencer n’importe quelle boîte hideuse à votre décor en un claquement de doigts.

3. Recouvrir son panneau électrique d’une œuvre amovible

Il est important de garder son panneau électrique accessible, mais ce n’est pas une raison pour l’exposer au grand jour. Pensez à le recouvrir d’une affiche suspendue ou d’un fabuleux calendrier, par exemple.

4. Se munir d’un cache-litière

On a beau adorer nos animaux de compagnie, on ne souhaite pas nécessairement que leurs litières trônent au grand jour. Des petites boîtes complètement mignonnes existent justement pour garder le tout discret, sans compromettre le confort et l'intimité de minet.

5. Installer des goulottes pour dissimuler les fils

Adieu, fils entremêlés. Grâce à de simples goulottes, il est possible d’épurer son espace et de se débarrasser de ces encombrants tout simplement.

