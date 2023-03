Un magnifique chalet en «A» vitré avec piscine creusée à vendre pour 510 000$ à Saint-Sauveur

Impossible de résister à ce joli chalet en «A» situé à Saint-Sauveur.

La propriété magnifique de l’extérieur l’est tout autant une fois à l’intérieur. Le chalet construit en 1964 propose une aire de vie chaleureuse où trône un magnifique foyer de pierres.

L’espace est extrêmement lumineux puisqu’un mur entier du chalet est en vitre. L’environnement baigne donc dans la lumière du matin au soir.

La petite cuisine pratique et charmante est parfaite. On s’imagine facilement y faire à déjeuner pour tous nos copains. Croissants, café et petits fruits inclus!

Le chalet possède un total de trois chambres à coucher bien aménagé. La chambre à coucher principale possède un mur en lambris qui ajoute beaucoup de chaleur à la pièce.

Une salle de bain avec douche complète le tout.

À l’extérieur, on profite d’une belle terrasse ensoleillée. Le mur jaune du chalet ajoute du dynamisme à l’espace.

Les futurs propriétaires peuvent même profiter d’une piscine creusée et chauffée. La propriété est à vendre au coût de 510 000$ par Antoine Jabbouri de Re/Max. Tous les détails ici.





