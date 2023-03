Chansonniers, karaoké, hommage... peu importe le thème, les soirées spectacles sont toujours appréciées et divertissantes.

Voici 8 bars-spectacles où passer des moments inoubliables à Québec.

1o District Saint-Joseph

Quel endroit charmant où vous profiterez de la série Apéro découverte du FEQ, une formule aimée qui est à l’affiche toute l’année! Lancements de disques, open jams et beaucoup de plaisir sont à prévoir aussi.

240, rue Saint-Joseph Est

2o Pub Saint-Alexandre

Une programmation musicale offerte 365 jours par année dans un authentique pub anglais où l’on nous sert des scotchs recherchés et réputés: tous les soirs, des musiciens talentueux nous offrent de vrais bons spectacles blues, folk et parfois jazz. L’essayer c’est l’adopter!

1087, rue Saint-Jean

3o Pub Limoilou

Vous aimez le blues? Tous les mardis, jeudis et dimanches, le blues fait des heureux. De plus, des concerts rock sont organisés les vendredis et samedis et l'on vous propose du karaoké les lundis, mercredis et jeudis. Visitez l’horaire sur le site web du Pub Limoilou pour plus de détails.

801, 3e Avenue

4o Fou-Bar

Depuis plus de 35 ans, le Fou-Bar est le théâtre de rencontres culturelles incomparables. Les mardis jazz sont à découvrir et ils deviendront rapidement une habitude des plus sympathiques.

525, rue Saint-Jean

5o Le Rideau Rouge

Des soirées festives avec chansonnier, ça pogne toujours... dans une ambiance chaleureuse en plus! On y mange bien, la musique y est bonne et le service y est excellent. Quoi demander de mieux?

1147, avenue Cartier

6o Ninkasi

Vous êtes à la recherche d’un bar où regarder des matchs, assister à des spectacles, jouer au billard et chanter votre vie au karaoké? Pas de doute, c’est l'endroit tout indiqué. Un nombre incroyable de bières de microbrasserie vous est proposé.

811, rue Saint-Jean

7o L’Anti

Amateur de musique rock et underground? Ça se passe ici. Cette petite salle sympathique de 175 places du quartier Saint-Roch est aimée par le public, qui se retrouve collé sur la scène à quelques centimètres du groupe. Soirée mémorable garantie!

251, rue Dorchester

8o Le Quartier de Lune

C’est le bar par excellence pour des spectacles hommage: Metallica, Offenbach, Bon Jovi, Scorpions, Iron Maiden, AC/DC, etc.

1096, 3e Avenue

