Toutes les occasions sont bonnes pour fréquenter l’un des nombreux bars de la ville de Montréal.

Que ce soit pour un cocktail, un verre de vin, une bouteille, une bonne bière, une première date, un 5 à 7, une soirée dansante, une terrasse, ou plus encore, voici toutes les bonnes adresses à découvrir en ville!

Voici donc les meilleurs bars à Montréal!

Les meilleurs bars à cocktails

Mille Carré Doré

Cet élégant bar «speakeasy» s’est taillé une place sur la scène des cocktails artisanaux grâce à ses spiritueux raffinés et à l'expertise de ses barmans. On entre dans ce bar caché par une porte mystérieuse située au fond de la boutique Maison Cloakroom.

2175, rue de la Montagne

Saint-Henri

L’un des bars à cocktails les plus populaires de Montréal est sans aucun doute le Atwater Cocktail Club. L’établissement qui se trouve dans le sud-ouest de Montréal accueille certains des meilleurs mixologues de la métropole en plus d’avoir été élu troisièmes meilleurs bars au Canada par la liste Best 100e Canada. On s’y rend pour un cocktail qui épatera la galerie et quelques plats à partager en bonne compagnie.

512, avenue Atwater

Vieux-Montréal

Vous connaissez le restaurant Hà du Vieux-Montréal? Si oui, sachez qu’il existe un bar caché au sous-sol qui nous transporte cette fois-ci dans les rues de Pékin ou de Hanoï. C’est l’endroit idéal pour un tête-à-tête autour d’un cocktail exotique et sophistiqué!

600, rue William

Villeray

Pour un bon verre accompagné d’une expérience gastronomique rehaussée, il y a fort à parier que vous apprécierez le Bar St-Denis. Misez sur le “Sexy Martini”, le “Quick Espresso” ou l’”Amaro-Sour”.

6966, rue Saint-Denis, Montréal

La Petite-Patrie

Si vous avez envie d’une soirée exotique, rendez-vous au Snowbird Tiki Bar. Vous pourrez y boire des cocktails décadents servis dans des verres en forme d’ananas et prendre des selfies dans un décor absolument unique.

6714, boul. Saint-Laurent

Pointe Saint-Charles

Avec son plafond de verre et son gigantesque bar, le Milky Way Cocktail Bar vous transportera immédiatement dans une ambiance irréelle. On y retrouve quelques cocktails classiques réinventés ainsi que la possibilité de commander une délicieuse pizza du Fuggazzi qui se trouve au rez-de-chaussée.

886, rue Centre

Quartier des Spectacles

Inspiré de l’essence même de la création des speakeasys de l’époque, le bar 4e mur propose un décor qui vous fera voyager dans le temps. On s’y rend pour ses cocktails savoureux et pour ses spectacles occasionnels. Le burlesque et le jazz y sont à l’honneur!

2021, rue Saint-Denis

Ville-Marie

Le minuscule bar de la rue Bleury vous accueille dans son décor inspiré d’une piscine publique. Vous y trouverez une belle carte de vin nature et de cocktails savoureux. Des Djs y sont souvent en soirée afin de vous faire danser. Une belle adresse pour un 5 à 7 tranquille ou pour faire la fête entre amis.

1076, Rue de Bleury Suite 001

Place des Arts

Ce tiki-bar situé dans un sous-sol du quartier Chinois a tout pour lui. L’ambiance y est toujours festive. La carte de cocktails propose quelques belles options surprenantes comme le «Champagne Papi» avec le visage de Drake ou encore des cocktails servis dans des demi-ananas.

1106b boul. Saint-Laurentka

Saint-Henri

Le Cordova est une adresse incontournable pour un bon rafraîchissement à Saint-Henri. L’établissement de la rue Notre-Dame propose plusieurs boissons originales, dont des milkshakes, des lattés à la crème brûlée, des slushies-margaritas et le fameux espresso-martini.

4606, rue Notre-Dame Ouest

Plateau

Chic et élégant, le Vol de Nuit est l’endroit par excellence pour se sentir dans une scène de film. Avec son décor théâtral rouge velour et ses cocktails savoureux, on tombe assurément sous le charme de l’établissement.

14, rue Prince-Arthur Est

Plateau

Ce bar est aussi un comédie-club où on peut déguster une panoplie de spiritueux et d’alcools québécois. Chose certaine, tous les palais seront satisfaits.

1875, Avenue du Mont-Royal E

Le Barraca Rhumerie Montréal tient sur son menu quelques délicieux cocktails, dont certains sont servis dans des verres Tiki. Vous allez adorer siroter votre verre sur leur magnifique terrasse intime située à l’arrière.

1134 avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Ce populaire bar à gins qui possède deux localisations à Montréal. On s’y rend pour tester différents gins. C’est LA place où amener les personnes dans vos vies qui trippent sur le gin.

184, rue Jean-Talon Est, Montréal

1432, rue Fleury Est, Montréal

Ce bar branché met de l’avant des bières artisanales (surtout tchèques). On aime commander des cocktails à base d’absinthe qui se dégustent bien en écoutant un spectacle de musique jazz et classique du mercredi au vendredi de 18h à 20h.

354 avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Les meilleurs buvettes

Petite-Patrie

Ce bar à vin nordique situé sur la rue Beaubien est l’endroit de prédilection des amateurs de bons vins. Sur la terrasse ou à l’intérieur, l’ambiance est toujours agréable et festive. Sautez dans le vide et laissez-vous guider par les conseils des cavistes de l’endroit. Soirée réussie à tout coup.

1290, rue Beaubien Est

Plateau

Dans cette buvette chaleureuse sont servis d'incroyables petits plats à partager, mais aussi des verres de vin nature et d'importation privée. Vous vous jetterez sur l'incroyable popcorn du Henrietta, qui compte de nombreux adeptes. Les réservations ne sont pas acceptées.

115, avenue Laurier Ouest

Mile End

Sur l'avenue du Parc, dans le Mile-End, la réputation de la Buvette chez Simone n’est plus à faire. L’endroit est incroyable pour les 5 à tard entre amis, en plus de convenir aux personnes qui aiment faire des découvertes. À manger, les légumes de saison sont à l'honneur. Prenez place en terrasse pour une belle soirée bien arrosée. Rendez-vous chez la voisine, le bar à Flot pour profiter de la soirée jusqu’au petit matin.

4869, avenue du Parc

4857, avenue du Parc

Villeray

Le vin tient la vedette dans cette buvette de Villeray. Dans un local magnifique sont servis d'excellents cépages au verre ou à la bouteille ainsi que des petites conservas pour accompagner vos apéros. Les réservations sont acceptées par téléphone, pour les groupes de quatre personnes ou plus.

801, rue Jarry Est

Parc Extension / Mile Ex

Cette buvette de Parc-Extension compte de nombreux adeptes. On aime s’y attabler en été. Les couchers de soleil y sont spectaculaires avec, en prime, un verre de vin rosé bien frais.

386, avenue Beaumont

Petite-Italie

Il est impossible de ne pas tomber sous le charme de ce mignon bar à vins situé dans Rosemont. On y accompagne le vin avec de plateaux de fromages et de charcuteries. Juste à côté, on retrouve la Cave Mamie. À la fois marchand de vin et cantine, il s’agit de l’endroit tout indiqué pour retrouver ses amis un jeudi soir autour d’une bonne bouteille de vin.

Plus de détails ici.

322, rue Beaubien Est

328, rue Beaubien E

Milton

L’audacieuse carte des vins du Pullman compte plus de 400 références. Avec l’aide des sommeliers, il est impossible de ne pas trouver chaussure à son pied lors d’une visite à ce bar à vins établi.

3424, avenue du Parc, Montréal

Verdun

Le Verdun Beach incarne l’excellence d’une vinothèque sur tous les fronts. Dans cette buvette festive, on y boit bien, on y mange bien et on y danse comme s' il n’y avait pas de lendemain. La carte des vins est impressionnante et surprenante. Les amateurs de vins orange seront servis.

4816, rue Wellington

Verdun

À mi-chemin entre le bistrot français et le bar de quartier, le Paname évolue au rythme des saisons et des produits du terroir québécois. Grâce à son local inspiré des plus belles buvettes parisiennes et ses cocktails maison aux noms de rues de la Ville lumière, on quitte le lieu avec le sentiment d’avoir fait un court séjour dans la capitale française.

4847, rue Wellington, Verdun

Petite-Patrie

Cette nouvelle et charmante petite buvette dans la Petite-Patrie est LA destination pour une soirée de vin nature et de bonnes bouchées. Assurez-vous d'essayer le cocktail «C'pas un gliato» qui fait autant sourire que plaisir!

414, rue Saint-Zotique Est

Hochelaga

Les amoureux du vin nature sont rapidement tombés sous le charme du café bar à vin Supernat situé dans Hochelaga. Le décor est magnifique et les plats sont sympathiques. C’est une adresse de quartier qui vaut certainement le détour.

4316, rue Sainte-Catherine Est

Vieux-Montréal

Dans le Vieux-Montréal, la Buvette Pastek est le repère des personnes qui désirent se rassembler autour d'une bonne bouteille de vin à partager. D'inspiration parisienne, des plateaux de charcuteries et de fromages sont disponibles pour l'apéro. Un délice !

209, rue Saint-Paul Ouest, Montréal

Outremont

Ce charmant bistro d’Outremont est réputé pour sa cuisine raffinée et sa carte de vins en constante évolution. On aime tout particulièrement savourer un bon pet nat dans son arrière-cour lors des chaudes soirées d’été.

1041, avenue Van Horne, Outremont

Outremont

En catalan, Tinc Set veut dire «J’ai soif». Avec une cuisine qui communique avec celle du restaurant Alma, ce bar à tapas, rôtisserie et caviste, est l’endroit tout indiqué pour un apéro bien arrosé. Le Alma se trouve d’ailleurs sur la liste des 100 meilleurs restaurants au Canada. Une pléiade de vins nature catalans composent la carte du Tinc Set, une charmante adresse à visiter dans Outremont.

1233, avenue Lajoie, Outremont

Rosemont

Parfait mélange entre café, buvette et boutique, le Elsdale deviendra peut-être votre endroit préféré où prendre un verre dans Rosemont après votre première visite. Vous apprécierez que l’ensemble des vins soit servi au verre comme en bouteille. C’est également un très bel endroit où bruncher avec vos amis.

2381, rue Beaubien Est

Saint-Henri

Amoureux de vin nature, ne cherchez plus, c’est au bar Loïc que vous devez vous rendre. Bien que l’établissement n’ouvre ses portes qu’en fin d’après-midi, il s’agit d’une des plus belles adresses du quartier Saint-Henri. Les foodies sont nombreux à s’y rendre pour se bourrer la face, mais surtout pour goûter à des vins d’importations privées provenant des quatre coins du monde.

5001, rue Notre-Dame Ouest, Montréal

Petite-Patrie

Cette charmante adresse de la Petite-Partie, est un arrêt idéal pour se rassembler pour l’apéro et commander une bonne bouteille de vin d’importation privée. Il est également possible de quitter une bouteille sous le bras ou de passer pour le lunch prendre un café accompagné d’un bon repas.

211, rue Beaubien Est, Montréal

Les meilleures micro brasseries

Petite-Patrie

Le concept de Mellön s’inspire grandement des «tap room» que l’on peut retrouver entre autres à Toronto, comme la Bellwoods Brewery. La brasserie possède également une belle terrasse où il fait bon se poser durant la saison estivale.

7141, rue Saint-André, Montréal

Petite-Patrie

Vous aimez la bière? Vous risquez de tomber sous le charme de l’Isle de garde. Cette microbrasserie située sur la rue Beaubien a tout pour plaire. Des bouchées savoureuses, une panoplie de bières et surtout, de grandes fenêtres qui laissent entrer le soleil. Parfait pour siroter une pinte d’après-midi.

1039, rue Beaubien Est

Mile-End

Dans le Mile-End, le HELM est une charmante adresse où aller prendre un verre en 5 à 7 ou même avoir un rendez-vous doux. On y trouve 15 lignes de bières brassées sur place et un menu de bouffe composé entre autres de burgers, de nachos, de poutine et de brie fondant.

273, rue Bernard Ouest, Montréal

Plateau

Projet Pilote a plus d’un tour dans son sac en étant non seulement un restaurant et un bar, mais également une microbrasserie et une distillerie. Tout se passe sous un même toit et se trouve dans l’ancien bar La Quincaillerie sur la rue Rachel Est. Côté bouffe, quelques plats à partager forment le menu et sont concoctés autant que possible à partir de légumes qui poussent sur le jardin du toit de l’établissement.

980, rue Rachel Est, Montréal

Villeray

La jolie microbrasserie EtOH a tout pour plaire aux plus grands amateurs de bières. On y retrouve un service impeccable, un menu d'aliments locaux frais et surtout de la bière savoureuse.

8100, rue Saint-Denis, Montréal

Plateau

Fondée en 2007 à L’Anse-à-Beaufils, Pit Caribou est un incontournable du paysage brassicole québécois. Une succursale de Pit Caribou a d’ailleurs ouvert ses portes sur la rue Rachel il y a quelques années déjà, et sa popularité ne s’essouffle pas. Il n’y a rien comme de la bonne bière gaspésienne pour décompresser après une grosse journée.

351, rue Rachel Est, Montréal

Mile-End

Le Dieu du Ciel! est l’une des microbrasseries les plus populaires de la ville. Si la bière est bonne et l’ambiance toujours festive, sachez toutefois qu’il faut parfois prendre son mal en patience puisque l’établissement est souvent très achalandé.

29, avenue Laurier Ouest, Montréal

Petite-Italie

À première vue, c’est le magnifique décor tout rose (ou presque) du Harricana qui vous charmera. Côté bières, vous y trouverez de nombreuses options qui sauront certainement satisfaire les papilles les plus difficiles. Une belle adresse à essayer!

95, rue Jean-Talon Ouest , Montréal

Plateau

Vin nature, bières de microbrasseries, plats à partager... Le Réservoir est une adresse incontournable pour tous les foodies qui se respectent. Les week-ends, en plus de pouvoir bruncher copieusement, vous pourrez passer l’après-midi à déguster chacune de ses bières! Une belle journée en perspective... surtout si vous prenez congé le lendemain!

9, rue Duluth Est, Montréal

Verdun

Situé dans une ancienne banque reconvertie en brasserie artisanale au mur végétal, le Benelux propose une douzaine de bières brassées sur place à déguster, accompagnées de petits plats frais. La conviviale cour intérieure est aussi un incontournable lors des mois plus chauds.

4026, rue Wellington, Verdun

Pointe-Saint-Charles

Situé dans Pointe-Saint-Charles, Messorem Bracitorium a ouvert ses portes à l'été 2019. L’établissement qui ne cesse de gagner en popularité a même décidé de s'associer avec la cantine Mitch Déli afin d'offrir de délicieux snacks à ses clients tout l'été. Sa terrasse industrielle est magnifique de jour comme de soir.

2233, rue Pitt, Montréal

Verdun

Lieu de rendez-vous par excellence, Le Bar Social Verdun offre une sélection de cocktails et de bières artisanales à siroter autour de petits plats à partager. Surtout, restez à l'affût des nombreux événements et spectacles live qui rendent l’expérience d’autant plus mémorable.

3819, rue Wellington, Verdun

Rosemont

Voici un bar spacieux de quartier avec une carte de cocktails étoffée et plusieurs bières artisanales. Ils proposent également un menu varié de collations et plats à partager.

901, rue Saint-Zotique Est, Montréal

Hochelaga

Avec une bière brassée sur place, l'Espace Public est rapidement devenu un repère du quartier. À surveiller: les événements organisés durant la saison estivale.

3632, rue Ontario Est, Montréal

2287, avenue Letourneux, Montréal (photo ci-haut)

Les meilleurs bars pour danser

Plateau

Depuis des années, la Rockette est un lieu de rassemblement pour les amoureux du rock. Vous pourrez danser sous les jeux de lumière, boire de la bière à prix doux et jouer au babyfoot. Du gros fun garanti!

4479, rue Saint-Denis, Montréal

Quartier Chinois

Caché dans le sous-sol du restaurant Fleurs & Cadeaux, le bar à cocktails et vinyles Sans soleil propose un menu de boissons grandioses, de la musique qui donne envie de danser et une ambiance festive du mardi au samedi. Des Djs s’y donnent rendez-vous dès 20 heures tous les soirs. Voilà une petite adresse méconnue à ajouter à votre carnet pour un rendez-vous doux mémorable.

1002, rue Saint-Urbain (à l'intérieur du Fleurs & Cadeaux), Montréal

Saint-Henri

Ce bar ULTRA secret propose un concept unique aux amateurs de cocktails. Absent des réseaux sociaux, le Baby Far West se veut un lieu pour les initiés. On y va pour danser, faire la fête ou encore pour participer au menu «L’étude» qui vous permet de goûter et d’en apprendre plus sur les cocktails moléculaires durant une heure trente. Des DJs sont également invités fréquemment au Baby Far West, mais aucune publicité n’est faite autour de ces soirées presque surprises.

3002, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal

Petite-Italie / Mile-Ex

Si vous souhaitez sortir dans un bar pour assister à un spectacle ou à une soirée spéciale, le Ritz PDB est l’endroit tout indiqué! Vous pourrez y découvrir des groupes musicaux émergents ou encore danser jusqu’aux petites heures du matin durant leurs nombreuses soirées thématiques. Une belle place où faire de belles rencontres.

179, rue Jean-Talon Ouest, Montréal

Vieux-Montréal

Ouvert du mardi au samedi, le nouveau restaurant Bon Service propose un menu d’assiettes à partager dans une ambiance festive. On y retrouve plusieurs bons plats, mais surtout des soirées avec DJs qui se se prêtent bien à se lever pour danser.

22, rue Saint-Paul Est, Montréal

Quartier Latin

Pour profiter pleinement des premiers rayons de soleil, la terrasse chauffée de l’Abreuvoir est un incontournable. L’établissement sert des pichets à prix doux, des nachos et quelques assiettes de «finger picking food» qui sont encore meilleures dégustées sous le soleil printanier.

403, rue Ontario Est, Montréal

Plateau

Au SuWu, vous croiserez des jeunes professionnels qui veulent faire la fête. Si vous avez envie d’un snack, histoire de ne pas avoir l’estomac trop vide, le SuWu offre un copieux menu de pub.

3581, Boul. Saint-Laurent, Montréal

Plateau

Le bar Pow Pow situé sur la rue Saint-Denis est l’un des projets des propriétaires de L’Esco. Pas étonnant que l’endroit soit l’un des meilleurs endroits où danser à Montréal. Vous pouvez vous déhancher sur une musique à saveurs rap et hip-hop, et parfois même quelques succès des décennies passées.

4459, rue Saint-Denis, Montréal

Plateau

Ce bar adoré de la jeunesse montréalaise est à la base un endroit où boire un verre en formule 5 à 7 et où manger une bouchée. Toutefois, les vendredis et les samedis soirs, l’établissement se transforme en véritable piste de danse! Pas moyen de s'ennuyer!

4557, rue Saint-Denis, Montréal

Mile-End

Dans le Mile-End, le Datcha, un bar russe, est l’une des adresses les plus populaires où danser jusqu’au petit matin et boire quelques cocktails à base de vodka. Côté musique c’est l’électro qui est à l’honneur. Du jeudi au dimanche à partir de 23h, c’est l’endroit où aller danser si vous vivez dans le quartier.

98 avenue Laurier Ouest, Montréal

Villeray

Ce restaurant est aussi un bar et un nightclub qui plaira aux mélomanes. La place propose deux salles aux deux ambiances. On s’y installe pour papoter et partager des bons petits plats autour d’une bouteille de vin ou on commande un cocktail au bar pour le boire sur la piste de danse. Un endroit à découvrir!

7119, rue Saint-Hubert, Montréal

Mile-End

Une table de ping-pong. Un DJ. Des cocktails. Un décor très «instagrammable» et une terrasse au soleil. Le Ping Pong Club a tout ce qu’il faut pour vous faire passer un bon moment avec votre gang.

5788, Boul. Saint-Laurent, Montréal

Centre-Ville

Situé au centre-ville, sur la rue Bleury, le Club Pélicano fait partie de ces endroits magnifiques et méconnus. Vous y trouverez des vins nature, de délicieuses bouchées et de la musique à tendance latino qui vous donnera certainement envie de pratiquer quelques mouvements de danse.

1076, rue de Bleury, #001, Montréal

Plateau

Anciennement le Gypsy Kitchen+Bar, le Name’s on the way est le nouvel endroit où passer une soirée festive dans le Plateau. Cette salle branchée propose une ambiance bohème et des soirées DJ où le party lève assurément.

500, rue Rachel Est, Montréal

Hochelaga

On aime le Blockhaus pour ses délicieux cocktails, son ambiance animée et sa chouette terrasse l’été. Les rédisents d’Hochelaga s’y réunissent pour les meilleures soirées dans le quartier!

3328, rue Ontario Est, Montréal

16. Kampai

Centre-ville

Le Kampai refait peau neuve, mais propose toujours ses soirées dansantes. On aime l'endroit pour les deux étages, et la musique toujours «on point».

1616, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (entrée sur la rue Saint-Mathieu)

Les meilleurs bars pour une première date

Mile-Ex

Situé dans le Mile-Ex, ce charmant bar à vin italien est l’endroit tout indiqué pour prendre un cocktail et grignoter. On aime son ambiance feutrée et sa magnifique terrasse. Il va également de soi que le Negroni ne déçoit pas à cet endroit.

6703, avenue du Parc, Montréal

Plateau

Le look rétro, les cocktails délicieux et les assiettes de fruits de mer ont tout pour rendre votre soirée mémorable. Que vous y alliez pour un verre ou pour manger une bouchée, le Majestique est un bar absolument magnifique (et un brin romantique).

4105, boul. Saint-Laurent, Montréal

Mile-End

Ce petit bar d'inspiration française du Mile-End se spécialise en cocktails (et en premier rendez-vous). Le décor chaleureux composé entre autres de velours est idéal pour charmer l’être aimé et échanger un «french» mémorable. On dit ça comme ça.

92, avenue Laurier Ouest, Montréal

Plateau

Si jamais vous voulez voir des vedettes, c’est au Rouge Gorge qu’il faut se pointer. On y commande un plateau d’huîtres et des aperol spritz.

1234, avenue du Mont-Royal Est, Montréal

Quartier Chinois

La terrasse du Poincaré épate par ses nombreuses petites lumières et son ambiance à tout casser. Dès que vous serez sur la terrasse, vous aurez l'agréable impression d'être à New York. Dans le quartier chinois, il s’agit de l’endroit idéal pour le 5 à 7. Quelques mets composent son menu bouffe d’inspiration asiatique (dont des sauer frites), mais on s’y rend surtout pour ses cocktails et sa carte des vins.

1071, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Saint-Henri

On passe du September Surf Café au Stem Bar une fois le soleil couché pour un verre en tête à tête. Sobre et tamisé, ce bar du Sud-Ouest est l’endroit tout désigné pour un premier rendez-vous galant réussi.

2475, rue Notre Dame Ouest, Montréal

Le Village

Un pub vietnamien à l’ambiance éclatée et aux plats raffinés et colorés: c’est ce que vous trouverez au Red Tiger. Les plats vietnamiens se partagent bien et s’accompagnent de cocktails signatures et de bières en fût.

1201, boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

Le Village

Ce bar de quartier se spécialise dans l’importation de vin nature et bio. On tombe assurément sous le charme du décor et de l’éclairage feutré et idéalement, on tombe aussi sous le charme de notre date!

1641, rue Atateken, Montréal

Quartier des Spectacles

Huitres, poulet jerk et cocktails sont rois au bar Pamplemousse. L’établissement du Quartier des Spectacles est le parfait lieu de rencontre pour une soirée sans se prendre la tête à deux pas du brouhaha de la ville.

1579, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Les meilleurs bars pour le 5 à tard

Centre-Ville

Situé dans un ancien entrepôt de fourrure, le Furco se démarque par son menu audacieux et sa reluisante carte de vins biologiques. Le décor de l'endroit, signé par le célèbre Zébulon Perron, attire tous les soirs les amateurs de bons vins.

425, rue Mayor, Montréal

Mile-End

La terrasse sur le toit de la Taverne Atlantic, située dans le Mile-Ex, est tout simplement à couper le souffle. On s’y rend pour boire un bon verre et profiter de l’ambiance festive. La carte des vins est montée par le sommelier du Manitoba Frédéric Fortin et est composée à 75% d’importations privées.

6512, avenue du Parc, Montréal

Le Village

À la jolie Taverne Marion, on peut profiter d’une belle carte de bières de microbrasserie, de vins funkys, de petits snacks sympathiques et surtout d’une belle offre de cocktails variés. Et pour ceux qui préfèrent ne pas consommer d’alcool, on peut aussi y trouver son compte!

1151, rue Ontario Est, Montréal

Centre-Ville

Situé au cœur du Quartier des spectacles, dans une ruelle à l’abri des touristes, le Café Parvis propose une carte des vins fort intéressante ainsi qu’une terrasse intime bordée de fleurs colorées durant la saison estivale. C’est un arrêt obligatoire pour savourez une pizza, un verre à la main.

433 rue Mayor, Montréal

Quartier des Spectacles

En pleine effervescence ce bar situé à deux pas du Quartier des Spectacles propose une grande salle qui s'ouvre sur l'extérieur et une ambiance inclusive comme on l’aime. Une salle privée est d'ailleurs disponible pour vos événements. Un endroit à découvrir.

151, rue Ontario Est, Montréal

Le Village

Le festif Bar Renard situé en plein coeur du Village est l’endroit tout indiqué pour siroter de fabuleux cocktails. On s’y rend pour un 5 à 7 sans fla-fla ou encore pour célébrer une bonne nouvelle et danser un brin un peu plus tard en soirée!

1272, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Villeray

Voilà une autre bonne adresse où siroter un cocktail à toute heure de la journée. On aime visiter l’adresse de Villeray à l’heure du brunch la fin de semaine, ou simplement s’y donner rendez-vous le soir pour prendre un verre en bonne compagnie.

426, rue Faillon Est, Montréal

Rosemont

Café de jour, bar de soir, le Brouillon met de l’avant un court menu qui change au fil des saisons. C’est un endroit parfait pour l’apéro.

6580-A, rue Saint-Hubert, Montréal

Verdun

Le Palco n’est pas seulement un bar de quartier, mais aussi un lieu d’échange festif, où vins, cocktails et bières côtoient DJ et tables de babyfoot pour une ambiance décontractée dur à battre. À ne pas manquer: les Palco 5@Huitres, où vous trouverez des huîtres à 1$ du mardi au vendredi, de 5 à 8.

4019, rue Wellington, Verdun

Plateau

À la fois un café et un bar, le Darling, situé sur Le Plateau-Mont-Royal, est une adresse passe-partout. Que vous ayez envie de commencer votre journée avec un bon latté et de continuer le tout avec un cidre ou une pinte de bière, cela vous regarde. Ici, tout est permis! Le vaste local est très bien décoré et parfaitement «Instagrammable».

4328, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Mile-End

Fréquenté par les jeunes professionnels (surtout les employés d’Ubisoft) en 5 à 7, le Waverly est ce genre de bar qui se transforme au fil de la soirée. D’abord plus casual, le bar devient rapidement une piste de danse où le party pogne!

5550, boulevard Saint-Laurent, Montréal

