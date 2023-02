Les meilleurs speakeasy à Montréal pour une soirée ultra VIP

Une ambiance tamisée, des cocktails savoureux, un décor enveloppant... Pas de doute, les speakeasys ont toujours la cote.

À Montréal, on retrouve quelques speakeasys fabuleux qui vous donneront envie de donner un rendez-vous doux à votre +1.

Voici donc les 5 meilleurs speakeasys de Montréal.

Bien caché sur la rue Saint-Vincent dans le Vieux-Montréal, ce speakeasy vous invite dans son local sous terre à condition d’être capable de le trouver. Il vous suffit de suivre le «canard».

Une fois à l’intérieur, vous pourrez savourer de délicieux cocktails dans une ambiance feutrée. Les murs de pierres et les banquettes de velours ajoutent à la magie.

Pas de réservations

Rue Saint-Vincent, Montréal (Il faut trouver le logo de canard et appuyer sur la sonnette pour y entrer)

Le minuscule bar de la rue Bleury vous accueille dans son décor inspiré d’une piscine publique. Vous y trouverez une belle carte de vin nature et de cocktails savoureux. Des Djs y sont souvent en soirée afin de vous faire danser. Une belle adresse pour un 5 à 7 tranquille ou pour faire la fête entre amis.

1076 Rue de Bleury Suite 001

Ouvert du mardi au samedi

Inspiré de l’essence même de la création des speakeasys de l’époque, le bar 4e mur propose un décor qui vous fera voyager dans le temps. On s’y rend pour ses cocktails savoureux et pour ses spectacles occasionnels.

Le burlesque et le jazz y sont à l’honneur!

2021 rue Saint-Denis

L’un des bars à cocktails les plus populaires de Montréal est sans aucun doute le Atwater Cocktail Club. L’établissement qui se trouve dans le sud-ouest de Montréal accueille certains des meilleurs mixologues de la métropole en plus d’avoir été élu troisièmes meilleurs bars au Canada par la liste Best 100e Canada.

On s’y rend pour un cocktail qui épatera la galerie et quelques plats à partager en bonne compagnie.

512 avenue Atwater

Avec son plafond de verre et son gigantesque bar, le Milky Way Cocktail Bar vous transportera immédiatement dans une ambiance irréelle. On y retrouve quelques cocktails classiques réinventés ainsi que la possibilité de commander une délicieuse pizza du Fuggazzi qui se trouve au rez-de-chaussée.

886 rue Centre

Ce tiki-bar situé dans un sous-sol du quartier Chinois a tout pour lui. L’ambiance y est toujours festive. La carte de cocktails propose quelques belles options surprenantes comme le «Champagne Papi» avec le visage de Drake ou encore des cocktails servis dans des demi-ananas.

Un bel endroit pour un premier rendez-vous doux.

1106b boul. Saint-Laurent

Pour entrer dans ce bar, vous devez d’abord vous inscrire ici afin de recevoir un code et un accès exclusif. Une fois à l’intérieur, vous pourrez goûter à une sélection alléchante de cocktails et de spiritueux. Un petit menu de bouchées composées de nachos, d’amande et d’olive vous est aussi proposé.

Obtenez le code pour déverrouiller la porte ici.

806 boulevard Rosemont

Ce bar ULTRA secret propose un concept unique aux amateurs de cocktails. Absent des réseaux sociaux, le Baby Far West se veut un lieu pour les initiés. On y va pour danser, faire la fête ou encore pour participer au menu «L’étude» qui vous permet de goûter et d’en apprendre plus sur les cocktails moléculaires durant une heure trente. Des DJs sont également invités fréquemment au Baby Far West, mais aucune publicité n’est faite autour de ces soirées presque surprises.

3002 rue Saint-Antoine Ouest

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s