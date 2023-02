Cette nouvelle buvette du centre-ville propose un shooter vodka-caviar, pour faire changement du Tequila Bang Bang

C’est dans l’espace qu’occupait le café Le Standard, dans le Central, que se cache cette toute nouvelle buvette.

Il s’agit du Kaviar, une nouvelle adresse où boire du champagne, du bon vin et déguster des canapés bien élaborés.

Courtoisie

Son décor épuré et l’abondance de fenêtres qui donnent sur le Quartier des Spectacles en font l’endroit idéal pour boire un verre de vin. Pour vous imprégner pleinement de cette nouvelle expérience, picorez dans de petites assiettes tout en savourant des vins d’importation privée.

Saumon fumé servi sur des blinis, foie gras et confiture aux figues, pommes de terre et caviar, et bien plus, sont inscrits au menu.

Cependant, ce qui attire davantage l’attention, c’est le «Caviar Bump», un shooter qui consiste en vodka accompagnée de caviar.

Les experts en dégustation de caviar prônent la vodka pour en agrémenter l’expérience. Ces fameux œufs de poisson haut de gamme se déposent sur le dos de la main entre le pouce et l’index (au même endroit où l’on dépose le sel lorsqu’on s'offre un tequila Bang Bang). Cette disposition permettrait de les tempérer un peu avant de les déguster.

Après les avoir mis dans la bouche (sans les mâcher), il faudrait terminer l’expérience avec un shooter de vodka très froid. Le shooter coûte 25$. À tester absolument!

Un repaire bien situé est idéal pour s’arrêter et prendre un verre jusqu’à tard.

Kaviar (dans le Central)

30, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

