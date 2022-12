Des soirées Caviar & Martini à 5$ auront lieu au Kabinet cet hiver

Le Kabinet et le Chef Jean-Michel Leblond lancent un nouvel événement qui prendra place tous les dimanches.

Au Kabinet, le velours, les banquettes en suède, les lustres fleurent bon l'esprit de bistrot et la convivialité.

Les Dimanches Martini et Caviar se veulent des soirées accessibles où il fait bon découvrir le caviar offert toute l’année au Kabinet et se prendre (un peu) pour des memebres de la royauté.

Pour accompagner le tout (mais aussi, pour remercier la clientèle pour sa fidélité), le Kabinet propose un menu spécial Martini à partir d'aussi peu que 5$.

De tradition, le caviar se déguste en tour de service traditionnel avec Blinis, crème fraîche, câpres, échalotes & œufs, ou en bump. La deuxième option propose de déguster le caviar dans sa forme la plus pure : seul!

«La fameuse bump de caviar était initialement réalisée pour les acheteurs d'œufs qui voulaient déguster le caviar avant de l’acheter aux pêcheurs. Cette action rapide leur permettait de faire la meilleure sélection. Encore aujourd’hui, le caviar bump se fait de la même façon: on dépose une petite quantité sur le dos de la main entre le pouce et l’index puis on fait descendre le tout avec une rasade de vodka bien fraîche!» explique le chef Jean-Michel Leblond dans un communiqué.

Dans ce nouveau style de service, le caviar est servi directement sur le dos de la main, puis on fait descendre le tout avec une rasade bien fraîche de vodka ou un martini (20$ avec un martini, choix de Gin ou Vodka).

Le caviar d’esturgeon Acadian Gold (Canada), le caviar Antonius Siberian (Pologne) et le caviar Antonius Oscietra (Pologne) tiennent la vedette en tout temps au Kabinet. Tous les caviars sont servis avec des blinis maison, œufs, échalotes françaises, crème fraîche et câpres, mais les puristes qui n’ont peur de rien pourront déguster le caviar en petite quantité en optant pour le caviar bump.

Avec un menu en constante évolution, profitez de votre passage pour déguster les créations du chef Leblond. Son menu d'automne récemment lancé comprend un nouveau Crudo sur un lit de sauce Romesco, des Patates Bravas servies sur un aïoli maison garni de sauce XO et du Poulet à la Jerque : un poulet de Cornouailles mariné dans un mélange d'épices maison.

Côté bar, le Kabinet offre une carte de vins nature et autres produits d’importation privée exclusifs. La carte de cocktail quant à elle fait honneur aux racines du bar Kabinet; un bar à mules et à spritz sans oublier les classiques indémodables, tous réalisés avec minute.

98, rue Laurier Ouest, Montréal

Lundi: 17h-1h00

Mardi : fermé

Mercredi au samedi: 17h-3h00

Dimanche: 17h-1h00

*La cuisine ferme à 22:30. Le bar reste ouvert jusqu’à tard.

