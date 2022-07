Le déjà adoré Kabinet a maintenant des allures de bistro parisien: allez-y!

Il y a plein de nouveaux restaurants et bars qui ont fait leur apparition au cours des derniers mois, mais il fait bon, parfois, retrouver une adresse bien ancrée dans le visage de la restauration montréalaise... surtout quand cette dernière a profité des dernières années pour se réinventer!

On parle ici du Kabinet sur la rue Laurier Ouest. Non seulement ce fameux petit bar du Mile-End a agrandi son local, mais en plus il s’est offert une cuisine et une transformation qui plongent les clients dans le Paris des années 1970.

Two Food Photographers

Raphaël Thibodeau

Le fameux comptoir-bar auquel les Montréalais s’attablaient avant la transformation y est toujours. C’est surtout derrière les tabourets que la magie a opéré. Le mur a été défoncé et l’espace laisse place à des banquettes en velours rembourrées, à des couleurs riches, à des touches de dorure et à des miroirs biseautés. C’est la firme montréalaise ADHOC architectes qui signe ce magnifique design. L’inspiration «bistro parisien des années 1970» est franchement réussie.

Cette ligne conductrice se poursuit jusqu’en cuisine avec le menu du réputé chef Jean-Michel Leblond (Tripes & Caviar).

Ce dernier a vraiment pu se gâter dans l’offre de petits plats à partager: cocktail de crevettes, chou-fleur rôti, œuf mayonnaise, rillettes d’esturgeon fumé du Québec ont tous été des coups de cœur lors de notre visite. De plus, l’établissement propose le service de caviar et de blinis, qui est l’un des produits signature de ce nouveau menu bouffe du Kabinet. À tester, sans faute!

Finalement, l’expérience Kabinet ne serait pas complète sans la carte de cocktails, qui comprend autant les classiques indémodables que le bar à mules et à spritz. La carte de vin nature vaut également la visite.

Ce Kabinet réinventé reste un endroit sans prétention sur l’avenue Laurier Ouest où il fait bon rejoindre les amis pour le 5 à tard. La bonne nouvelle, c’est que, maintenant, plus besoin de se déplacer pour manger avant de revenir danser dans l’établissement adjacent, le Datcha. Vous pouvez directement y passer après avoir bien bu et bien mangé!

À boire: tous les jours (les lundis, mardis, mercredis, jeudis et dimanches dès 16h et les vendredis et samedis dès 15h)

À manger: du mercredi au dimanche dès 17h

jusqu’à 22h

98 B, avenue Laurier Ouest, Montréal

