[VIDÉO] Richardson Zéphir dévoile ses adresses préférées à Montréal et dans les environs

L'humoriste Richardson Zéphir s’est prêté au jeu du questionnaire J’irai où tu iras de Silo 57!

À quelques jours seulement de l'animation du Gala de Juste pour Rire, Richardson a accepté de rencontre l'équipe de Silo 57 au Café Léo à Montréal pour partager ses meilleures adresses des quatre coins du Québec. Véritable foodie, le carnet d'adresses de l'humoriste est riche de lieux où il fait bon se rassembler entre amis.

Peu de gens savent d'ailleurs que Richardson a tenu les Terrasses Bonsecours dans le Vieux-Port de Montréal de 2004 à 2009 avant de vendre ses parts et de se lancer en humour.

Découvrez où se trouvent LA meilleure poutine du Québec, un restaurant qui mériterait d'être plus connu, un bar où boire son drink fétiche le «Southside» et bien plus dans la vidéo ci-haut!

Voici quelques-unes des adresses appréciées par Richardson Zéphir:

1) La meilleure poutine: Antidote

Dans la vidéo plus haut, Richardson ne confie pas une, mais bien trois adresses où savourer une délicieuse poutine au Québec. Il parle d'abord de la poutine du restaurant Antidote dans Hochelaga-Maisonneuve. La poutine est végane, et c'est dur à croire tellement elle est bonne selon Richardson.

3459, rue Ontario Est, Montréal

2) Où boire un bon cocktail: Atwater Cocktail Club

Malgré les nombreuses adresses nommées par l'humoriste, le Atwater Cocktail Club demeure une valeur sûre pour boire un délicieux «Southside». Ce cocktail combine du gin, du jus de lime, du sirop simple et de la menthe.

512, avenue Atwater, Montréal

Retrouvez Richardson Zéphir aux côtés d'Eddy King alors qu'ils animeront leur premier Gala le 22 juillet 2022 (anciennement les Soirées Carte Blanche du Festival).

Merci au Café Léo de nous avoir accueillis pour filmer la vidéo!

