[VIDÉO] Visitez la maison parfaite dans les Laurentides de Kimberley Pontbriand

Entrepreneure, blogueuse, créatrice de contenus et passionnée de design d'intérieur... Kimberley Pontbriand est tout cela à la fois.

Toujours attirée vers le beau, elle s'est fait construire un havre de paix dans les Laurentides où elle vit avec son copain et leur chien.

L’équipe de Silo 57 a eu la chance de visiter cette maison neuve et PARFAITE en tout point. Jouant les contrastes et les équilibres, cette maison s'inscrit dans le style de main «Métisses», et semble être à l'épreuve du temps.

Coup de coeur pour la petite douche pour chiens, le plancher de pierres du mudroom, la salle de bain de l'étage, le coin café dans la cuisine et l'incroyable aire ouverte.

Découvrez (et vite), dans la vidéo ci-dessus, la maison de rêve de Kimberley.

Bon à savoir: l'instigatrice du projet Blanc Marine pige dans sa boutique pour décorer sa maison. C'est à cet endroit que vous retrouverez les cadres «vintage» et les tapis fabriqués à la main parsemés dans toutes les pièces de cette maison qui frôle la perfection.

Bonne visite!

Voici quelques trouvailles déco inspirée de son décor:

