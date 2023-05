​​​​Une maison digne de Cap Cod à vendre dans le Vieux-Longueuil pour 474 900$

Avec sa façade bleue et blanche et sa décoration hyper chaleureuse, on pourrait croire que cette maison est toute droit sortie du Maine.

C’est pourtant dans le Vieux-Longueuil, à quelques minutes des grands centres urbains qu’on trouve cette charmante unifamiliale.

Courtoisie Nicolas Raymond,Realtor

Celle-ci profite d’un entretien impeccable au fil des ans et de récents travaux ont contribué à moderniser l’espace.

Au rez-de-chaussée, on retrouve un vaste séjour avec foyer central ainsi qu’une salle à manger qui communique avec la cuisine.

Courtoisie Nicolas Raymond, Realtor

Lumineux et aérés, les espaces de vie inspirent la détente et le calme.

Les futurs propriétaires seront réjouis de découvrir les nombreux espaces de rangement à leur disposition.

À l’étage, on découvre les trois chambres à coucher de bonne dimension ainsi que la salle de bain principale aux accents «modern farmhouse».

Courtoisie Nicolas Raymond, Realtor

On craque pour les jolis planchers qui sont mis en valeur dans l’ensemble des pièces et pour les jolies boiseries.

Cette résidence possède également un sous-sol prêt à être aménagé. Salle familiale, bureau ou salle de cinéma; toutes les options sont entre vos mains!

Une fabuleuse cour arrière conclut la visite de cette propriété. Privée et baignée de lumière, il s’agit d’une véritable oasis pour se réunir en bonne compagnie.

Courtoisie Nicolas Raymond, Realtor

Si vous êtes tombés sous le charme de cette maison à la fois rénovée et chaleureuse, vous pouvez contacter Nicolas Raymond chez Realtor. Celle-ci est actuellement affichée pour la somme de 474 900$.

