Un marché de nuit asiatique arrive dans le Quartier chinois jusqu’en octobre

Les Montréalais qui se cherchent des activités à faire pour prolonger l’été voudront sans nul doute inscrire à leur agenda le Marché de nuit de Montréal!

Cet événement qui se veut une célébration de la culture asiatique prendra place à la Place des Souhaits, à l’entrée du Quartier chinois, pour huit week-ends consécutifs dès le 12 août.

Les «portes» du marché ouvriront à 17h pour se fermer à 23h; l'entrée y est totalement gratuite.

À ce marché, c’est la bouffe de rue asiatique qui sera à l’honneur dans le décor tout simplement enchanteur de la Place des Souhaits, aménagée avec brio par La Pépinière dans le cadre des Aventures du cœur de l’île.

Parmi les restaurateurs qui seront présents pour servir leurs spécialités, il y a la crèmerie CA LEM, le Restaurant Dobe & Andy, l’incontournable Cuisine de Manille et Le Coq Frit Express du Chinatown.

La majorité des prix sur les menus des établissements varieront entre 4$ et 8$ et les mets premium coûteront entre 9$ et 12$.

C’est un rendez-vous à inscrire à l’agenda pour les prochains week-ends jusqu’au premier du mois d’octobre!

Marché de Nuit

Tous les week-ends du 12 août jusqu’au 3 octobre

Place des Souhaits / Quartier chinois de Montréal

