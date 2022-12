La terrasse William Gray lance une terrasse d'hiver avec des dômes chauffés dans le Vieux-Montréal

Une expérience gastronomique débarque sur la magnifique terrasse surélevée du William Gray cet hiver.

Question de traverser l’hiver dans la plus grande des fééries, la Terrasse William Gray offrira à ses invités la possibilité de profiter d'un souper et d'un brunch majestueux tout au long de l'hiver, dans des dômes géodésiques, chauffés et transparents. Le concept est offert depuis le 1er décembre.

Le concept met de l’avant une expérience culinaire de cinq services mise en œuvre par le chef exécutif O’Neil Leblanc. Tout l’hiver, les menus seront travaillés autour des grands événements hivernaux.

Par exemple, le menu du mois de décembre s’est construit autour du temps des Fêtes et met de l’avant les saveurs traditionnelles et réconfortantes. Le mois de février honorera l’amour et le mois de mars célèbrera la saison des sucres. Les menus seront toujours élaborés afin d'accommoder les végétariens.

Les dômes seront ouverts en soirée du mercredi au samedi et la fin de semaine, pour le brunch. Chaque dôme peut accueillir un minimum de quatre personnes et un maximum de huit personnes.

Bien entendu, cette expérience de luxe n’est pas gratuite. Il faudra payer 125 $ par personne pour le souper. L’alcool n’est pas inclus et la réservation est valide pour 2 heures.

Pour le brunch, il faudra débourser 55$. L’alcool n’est pas inclus et la réservation est valide pour 1h30. À noter que l’alcool et le pourboire ne sont pas inclus dans ce montant.

Il est aussi possible de réserver les dômes pour des soirées privées, des séances de team building et autres. Pour demander un devis, il suffit de remplir ce formulaire.

421, rue Saint-Vincent 8e étage, Montréal

Jeudi: 17h à 22h

Vendredi: 17h à 22h

Samedi: 10h30 à 22h

Dimanche: 10h30 à 15h

Ouvert avec réservation seulement.

