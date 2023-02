Blanc Marine Boutique : une nouvelle boutique en ligne de déco pour adopter le style «cottage anglais»

La toute nouvelle boutique en ligne Blanc Marine Boutique vous propose une touche d’élégance et de classe à ajouter à votre décor.

Ouverte depuis le 15 février, la boutique virtuelle propose des pièces uniques et classiques qui passeront sans aucun doute l’épreuve du temps.

Ce sont quatre amies qui sont derrière ce beau projet. Kimberley Pontbriand (ergonofis), Mélanie Cherrier et sa soeur Julie Cherrier (Blanc Marine Intérieurs) ainsi que Laurence Pons Lavigne (partenaire d’affaires pour Blanc Marine Intérieurs et designer d’intérieur) s’unissent afin de créer une boutique à leur image.

«Leurs inspirations ? Les charmes du passé, l’architecture marquée par le temps, les histoires d’une autre époque, mais aussi la fraîcheur des nouveaux départs ou les conversations ancrées dans l’ère du temps», peut-on lire dans le communiqué de presse.

Blanc Marine Boutique promet une belle sélection d’objets chaleureux et élégants qui ajouteront un peu de magie aux maisons modernes. Cadres vintage, tapis uniques et plus encore vous y attendent.

Découvrez la boutique en ligne juste ici.

