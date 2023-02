Voici le croissant viral sur TikTok à essayer absolument

Vous l’avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux: ce nouveau croissant parfaitement rond est sur toutes les lèvres!

C’est au nouveau resto-café Améa qu’on peut trouver cette petite pépite.

Celui-ci se décline en deux saveurs alléchantes, soit le croissant roulé au Froot Loops et l'autre aux pistaches et aux abricots.

Le resto-café Améa a élu domicile à l’intérieur de la Maison Alcan, bâtiment historique du Mille Carré Doré.

On apprécie particulièrement son décor coloré, ses plantes suspendues, sa salle de bain adorable et son menu d’inspiration méditerranéenne.

Il est d’ailleurs maintenant possible de bruncher au Améa la fin de semaine.

En plus du fameux croissant roulé, on y trouve plusieurs alléchantes options telles que la shakshuka, le gravlax, les crêpes citron-ricotta et le pain doré aux fraises.

Les lattes colorés à la betterave et au curcuma méritent également une mention spéciale. Non seulement ils goûtent le ciel, mais ils sont aussi hyper photogéniques!

Une visite au Musée des beaux-arts ou une virée shopping en vue? Un arrêt au Améa pour prendre une bouchée s’impose.

1188, rue Sherbrooke Ouest, Montréal,

