Partager quelques tapas avec une bonne bouteille de vin est toujours une bonne idée. Ça tombe bien, car de délicieux restaurants montréalais proposent des formules tapas qui mettent en lumière la cuisine ibérique au mieux de son art.

Voici donc les 7 meilleurs restaurants de tapas de Montréal.

1o Buvette Pompette

Cette nouvelle adresse de La Petite-Patrie a rapidement conquis le cœur des Montréalais. La buvette propose une belle carte des vins nature et des cocktails savoureux ainsi qu'un menu de tapas traditionnels de la cuisine ibérique. On ne peut jamais se tromper avec des patatas bravas, des croquetas et un verre de vin!

414, rue Saint-Zotique Est

2o IBÉRICOS Taverne à tapas espagnoles

Cette charmante taverne espagnole située sur la rue Saint-Denis est un arrêt obligé pour les amateurs de tapas. Le chef Haissam Souki Tamayo vous concocte des plats de produits frais qui mettent en valeur la cuisine espagnole traditionnelle. Après avoir appris en cuisinant avec des chefs reconnus en Espagne et dans un restaurant étoilé Michelin, Souki a décidé d’ouvrir son propre restaurant à Montréal. Vous profiterez donc de son savoir dans une ambiance chaleureuse qui vous fera voyager par l’estomac.

4475, rue Saint-Denis

3o Taza Flores

Ouvert depuis 2004, le restaurant Taza Flores ne déçoit jamais. Ici, on profite d’un menu de tapas à la hauteur de nos attentes, qui met en valeur les plats traditionnels. Le menu propose notamment de la pieuvre grillée, des calmars frits, des tartares et bien plus encore.

5375, avenue du Parc

4o Pintxo bar à tapas dans Le Central

Situé dans Le Central, sur la rue Sainte-Catherine Ouest, le bar à tapas Pintxo est l’endroit tout indiqué pour partager quelques bouchées après le boulot ou durant l’heure du midi. On y trouve un espace-bar où se poser et relaxer en bonne compagnie.

https://www.instagram.com/p/B4ztaI4ny69/

30, Sainte-Catherine Ouest

5o Le Bureau bar à tapas

Dans le sud-ouest, on s’attable au Bureau bar à tapas. Le restaurant très festif propose un menu de tapas classiques et revisitées qui est toujours à la hauteur. Des plats savoureux à 14$, 16$ et 18$ vous sont offerts. Commencez votre soirée en commandant une délicieuse planche de houmous ou de charcuteries et un bon verre de blanc!

1642, rue Notre-Dame Ouest

6o Tapeo

Ce restaurant espagnol reconnu est l’une des adresses favorites des Montréalais quand vient le temps de partager quelques tapas dans une ambiance plutôt chic. L’établissement tenu par la chef Marie-Fleur St-Pierre propose des tapas froids et chauds ainsi que quelques bouchées spéciales. Côté vins, la carte est composée de belles bouteilles espagnoles et de quelques options bio. Tapeo offre également le service de traiteur.

511, rue Villeray

7o Meson

Ce charmant bistro de quartier est l’une des adresses de prédilection des habitants de Villeray qui souhaitent s’offrir une bonne soirée sans tracas. En soirée, on y trouve des tapas classiques de type comfort food, qui mettent en valeur les produits traditionnels de l’Espagne. Durant les fins de semaine, le restaurant propose des brunchs rassembleurs qui donnent l’eau à la bouche.

345, rue Villeray

• À lire aussi: 73 nouveaux restos, cafés et bars qui ont ouvert à Montréal dans la dernière année

• À lire aussi: Les meilleurs restos de sushis qui offrent la livraison

• À lire aussi: 11 restos les plus populaires à Montréal présentement [FÉVRIER]

• À lire aussi: Les meilleurs restaurants chinois à Montréal

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s