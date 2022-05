Top 10 des meilleurs endroits pour pique-niquer au Québec

En vacances, un panier bien rempli à la main, partez profiter du grand air! Voici 10 lieux parfaits pour faire un pique-nique l'été au Québec!

1. Plaines d'Abraham, Québec

Qui dit pique-nique à Québec dit forcément Plaines d'Abraham, avec ses larges étendues de verdure et sa vue à couper le souffle sur le fleuve. Dirigez-vous vers le secteur de la tour Martello pour une ambiance plus détendue où il fera bon prendre un bain de soleil!

Crédit photo: Québec Région

2. Parc Marie-Victorin, Centre-du-Québec

Situé à Kingsey Falls, le parc Marie-Victorin est un parc horticole aux dimensions impressionnantes. Dans ce parc, la nature s’anime au fil de mosaïcultures géantes, de six jardins et d'une serre tropicale grouillante d'oiseaux exotiques. Profitez de votre visite pour aller pique-niquer près des chutes!

3. Parc régional des Chutes-Monte-à-Peine-et-des-Dalles, Lanaudière

Situé au cœur de trois municipalités, Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Mélanie, ce parc regroupe un réseau de sentiers pédestres de 17 kilomètres, de multiples aires de pique-nique et un sentier d'interprétation de la nature. Ne manquez pas le spectacle fabuleux des trois chutes : Monte-à-Peine, des Dalles et Desjardins!

Crédit photo: Normand Montagne

4. Parc du Mont-Royal, Montréal

Important espace vert de la métropole, le parc du Mont-Royal est l'endroit idéal pour décompresser de la routine et prendre un bon bol d'air frais. Direction le lac aux Castors pour se reposer et déguster un sympathique pique-nique entre amis!

Crédit photo: Pierre R. Chantelois

5. Boisé du Quai, Charlevoix

À proximité du quai de Baie-Saint-Paul se trouve ce sentier longeant le littoral du Saint-Laurent. Le Boisé du Quaiaccueille les amants de la nature et les amateurs d'ornithologie qui peuvent profiter de cette partie exceptionnelle du littoral grâce à une plate-forme d'observation qui surplombe les marais. Un site merveilleux pour s'arrêter et grignoter un morceau!

Crédit photo: Ville de Baie-Saint-Paul

À lire aussi: Top 10 des plus belles plages du Québec

6. Parc de la Gatineau, Outaouais

D'une superficie de 361 kilomètres carrés, ce parc comprend collines et forêts à seulement 15 minutes du centre-ville d'Ottawa–Gatineau. Pique-niquez au belvédère Champlain qui surplombe la vallée de l'Outaouais, faites un retour dans le temps au domaine Mackenzie-King ou dirigez-vous vers le lac Pink ou le lac Mulvihill.

Crédit photo: Jacques Dubé

7. Île Saint-Bernard, Montérégie

À seulement une heure de Montréal, à Châteauguay, se trouve ce site naturel empreint de tranquillité. Vous pourrez y découvrir le refuge faunique Marguerite-D'Youville où vous aurez une vue imprenable sur le lac Saint-Louis. Pique-niquez près des jolis sentiers emplis d'oiseaux migrateurs puis offrez-vous quelques instants de sérénité avec les sessions de yoga offertes l'été.

Crédit photo: Melissa Vaillancourt

8. Parc de la Pointe-aux-Corbeaux, Gaspésie

À la Pointe-aux-Corbeaux, dans la ville de Hope, se trouve ce parc naturel possédant un sentier pédestre. Sur une longueur de 1,5 kilomètres, le sentier passe à travers une bande d'arbres et d'arbustes longeant une falaise aux couleurs rougeâtres. Le site permet de casser la croûte tout en observant la flore et l'habitat de diverses espèces d'oiseaux.

Crédit photo: Max Pouzet

9. Parc régional des chutes Dorwin, Lanaudière

Pour contempler la rivière Ouareau, quoi de mieux qu’un arrêt dans ce parc de Rawdon. En randonnée, vous y verrez de sublimes chutes, d’une hauteur de 60 pieds, entourées d'une forêt verdoyante. Belvédères et sentiers écologiques vous permettront d'apprécier la flore indigène, alors que les énormes pins vous serviront de toit pour pique-niquer.

Crédit photo: Daniel Pouplot

10. Parc de la Plage-Jacques-Cartier, Québec

Longeant le fleuve Saint-Laurent sur 2,6 kilomètres, le parc de la Plage-Jacques-Cartier offre le soleil, la plage et l'eau. L'endroit parfait pour pique-niquer sous la brise saline et pour déambuler tranquillement dans le sentier des Grèves.

Crédit photo: Chemin de la Plage-Jacques-Cartier

À lire aussi: Pique-nique au parc de la Pointe à Rivière-du-Loup