Quoi Faire: 6 rivières à descendre en tube cet été au Québec

Pour se prélasser toute la journée sur un cours d’eau et se laisser guider au gré du courant, la descente de rivière en tube est une activité de choix, l’été, au Québec.

Et ça tombe bien! La province compte plusieurs impressionnantes rivières sans courant fort toutes plus agréables à descendre les unes que les autres.

Bien que l’activité mérite d’être bien orchestrée, il y a moyen de se la couler douce à bord d’installations gonflables. Quelques sites offrent même des services de navettes.

Bon nombre de ces rivières font plusieurs kilomètres, mais on vous recommande de choisir un trajet qui n’est pas trop long. Il faut rappeler que les tubes sont des embarcations qui ne vont pas très vite. Le meilleur plan serait de choisir un trajet court et de s’accoster sur une petite plage afin de profiter de la journée.

Voici donc six magnifiques rivières à descendre en tube, cet été, au Québec.

Si vous êtes en quête de défis, on vous encourage à explorer cette sublime rivière des Laurentides qui s’étend sur plusieurs kilomètres. En plus, la rivière est bordée de magnifiques plages de sable blond!

Longueur/durée de la descente: entre 2h et 2h30, en général, mais cela varie selon le courant

Service de navette: oui

Prix: 20$ par adulte

Dates et détails: consultez le site du camping Le Fou du roi.

L’eau cristalline de la rivière Bonaventure, en Gaspésie, est à couper le souffle. L’entreprise Cime Aventures offre à ses visiteurs de faire une descente sur chambre à air dans le rapide du Malin et dans les fosses de la rivière Bonaventure, absolument féérique. Ce petit trésor du Québec est un incontournable.

Longueur/durée de la descente: 2,2 km; 45 minutes minimum

Service de navette: oui

Prix: 19,93$ (tarif web) ou 23,50$ (tarif standard) par adulte

Dates et détails: consultez le site de Cime Aventures.

Un accès à la rivière est possible à partir du camping de la rivière Nicolet, à Wotton, où les visiteurs d’un jour sont les bienvenus! La descente est relativement courte, mais vous aurez la possibilité de profiter des installations de l’endroit une fois la descente terminée.

Longueur/durée de la descente: environ 12 minutes

Service de navette: non; 3 minutes de marche entre le départ et l’arrivée

Prix: 4$ par «tube» pour la journée, pour les 3 ans et plus

Dates et détails: consultez le site de Camping de la rivière Nicolet

La municipalité de Duhamel sait prendre les choses en main en ce qui a trait à la descente en tube de la rivière de la Petite-Nation. Vous stationnez votre voiture au Centre Touristique du Lac Simon et vous embarquez sur l’eau afin de profiter des beautés du paysage. Peut-être aurez-vous la chance d’y apercevoir des saumons.

Longueur/durée de la descente: 3,8 km; entre 2h et 2h30, selon le courant

Service de navette: non, mais la municipalité fait le prêt de vélo pour que vous puissiez retourner à votre voiture

Prix: 5$ par adulte (gratuit pour les résidents et les 18 ans et moins)

Dates et détails: consultez le site de la municipalité de Duhamel.

Le site du Diable vert, situé à Glen Sutton, est riche en activités. Des hébergements insolites et originaux aux sentiers en montagnes, c’est la destination de choix pour vivre un séjour complètement unique. Vous pouvez descendre, sur le site, la rivière Missisquoi. La descente est plutôt courte, mais vous donne plusieurs raisons de vouloir la recommencer, encore et encore.

Longueur/durée de la descente: 1 km; 30 minutes

Service de navette: non; on peut marcher entre le départ et l’arrivée

Prix: 10$ pour 2h, 15$ pour 4h, 20$ pour la journée (adulte)

Dates et détails: consultez le site du Diable Vert

Le site Kabania est merveilleusement configuré, de sorte à offrir de magnifiques installations de glamping. Lors de votre séjour, il vous sera possible de descendre en tube la rivière qui longe le site Kabania. L’activité est seulement disponible à la clientèle de Kabania.

Longueur/durée de la descente: 45 minutes

Prix: 10$ par adulte

Service de navette: non; on peut marcher sur un sentier d’environ 15 minutes pour revenir au site

Dates et détails: consultez le site de Kabania

