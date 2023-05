Il existe deux fabuleux champs de tulipes près de Montréal où cueillir votre propre bouquet

La saison des tulipes est tout simplement magique et vous pouvez maintenant en profiter pleinement en allant cueillir votre propre bouquet dans un de ces deux champs près de Montréal.

Tulipes.ca propose à sa clientèle de visiter ses deux magnifiques champs de tulips à Boucherville ou à Laval. Chaque champs possède pas moins de 600 000 tulipes toutes les couleurs. C'est certainement un des plus bels endroits pour prendre quelques photos avec vos besties!

En plus de faire le plein de photos, vous pourrez ramener chez vous un magnifique bouquet que vous aurez cueilli vous-même. L'activité est agréable et est offerte à coût raisonnable. Ceux qui voudraient se rendre dans les champs sans cueillir de fleurs n'auront qu'à payer 9,95$ pour l'accès au site. Pour les autres, il est possible de payer un forfait à 25,95$ qui donne accès à l'un des champs en plus de pouvoir cueillir un bouquet de 12 tulipes.

Les billets sont en ventes dès maintenant, toutefois les champs ne sont pas encore ouverts. C'est dame nature qui choisi quand aura lieu la saison des tulipes, vous êtes donc invité à suivre les réseaux sociaux de Tulipes.ca pour ne rien manquer.

De plus, les champs de tulipes seront ouverts durant la fin de semaine de la fête des Mères, toutefois le prix d'entrée sera à 14,95$ et le forfait avec un bouquet de tulipes sera offert à 30,95$. Assurez-vous de réserver vos billets à l'avance car c'est une sortie très populaire.

Pour tout savoir sur les heures d’ouverture du champ de tulipes, c’est par ici.

4154, boulevard Dagenais Ouest, Laval

1201 Chemin du Général Vanier, Boucherville

