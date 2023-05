Les meilleurs restaurants où manger du homard à Québec

C’est le temps de profiter des assiettes généreuses inspirées par la saison du homard!

À Québec, vous retrouverez des endroits aux plats classiques, parfois réconfortants et tantôt originaux.

Voici 6 restaurants pour les meilleurs menus de homard à Québec!

S’il y a un restaurant à découvrir à Québec, c’est bien Kebec Club Privé qui allie gastronomie québécoise et ambiance chaleureuse. Les plats sont divinement succulents et recherchés. Durant la saison du homard, on vous sert un ragoût de tête de violon à la graine d’ail avec ses coudes et pinces de homard à l’huile piquante, le tout recouvert d’une succulente mousse de bisque et graines de sarrasin. Aussi sur le menu: crêpe de sarrasin farcie de queues de homard laquées et bisque corsée aux piments, mayonnaise maison à la de relish de tête de violon, ail et échalote.

767, rue Saint-Joseph Est

La Gaspésienne 51 est un restaurant 100% gaspésien priorisant les produits locaux et les produits ultra frais et goûteux. Leur menu spécial homard comprend une chaudrée réconfortante, une guédille incomparable et un plateau de fruits de mer des plus gourmands.

1626, chemin Saint-Louis

Situé sur la plage Jacques-Cartier en bordure du fleuve, on vous sert un menu de saison alliant fraîcheur et simplicité. Il faut absolument s’offrir leur lobster roll garni de homard, céleris, radis, mayonnaise citronnée et estragon servi avec frites et salade de chou.

4155, chemin de la Plage-Jacques-Cartier

Amateur de calzone, vous ne serez pas déçus de cette expérience culinaire combinant homard, sauce crémeuse, champignons, fromage mozzarella et suisse, le tout recouvert de l’huile Casa Calzone et de gourmandes tranches de bacon. Trois choix de grosseur: la riche (125 g de homard avec 1 pince), la millionnaire (250 g et 2 pinces) et la milliardaire (375 g avec minimum 3 pinces). Miam!

1298, rue de la Pointe-aux-Lièvres

Cuisine gourmande et ambiance chaleureuse d’inspiration parisienne avec un accent résolument québécoise. Le lobster roll est garni de homard, crevettes, mayonnaise maison citronnée céleris et échalotes grises.

Plusieurs adresses

Ici, on vous sert une renversante assiette de homard frais (bouilli ou grillé) accompagné de légumes rôtis et de riz. Un décor, un service et une expérience culinaire aux saveurs qui se démarquent.

6343, Grande Allée Est

