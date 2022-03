8 endroits où prendre le thé et faire semblant d'être un membre de la famille royale à Montréal

La plume de Lady Whistledown et la fameuse famille Bridgerton sont de retour pour une deuxième saison. Pour l'occasion, rien ne vous empêche de faire semblant de faire partie de l'aristocratie du début du XIXe siècle le temps d'un après-midi.

Une bonne façon de le faire est de réunir vos amis pour l’heure du thé. Cette tradition bien anglaise a lieu dans quelques établissements sur l’île de Montréal.

Voici donc 8 salons de thé dignes de la royauté où réserver votre prochain après-midi!

L’un des salons de thé «traditionnel» les plus populaires de la ville est Le Parloir situé sur le Plateau-Mont-Royal. L’endroit, qui possède une trentaine de places, est toujours bondé et offre un menu de thés variés et de scones. Le Parloir offre l’heure du brunch ou encore l’heure du thé en après-midi avec le choix d’un plateau «standard» ou encore un plateau végétarien ou végane. Comme c’est pas mal toujours plein, il est conseillé de réserver!

4354, avenue Christophe-Colomb

L’heure du thé à l’anglaise, le café/salon de thé La brume dans mes lunettes en fait sa spécialité! Du lundi au vendredi entre 9 h et 17 h et le samedi-dimanche de 10 h à 17 h, vous pouvez commander l’un des six plateaux nommés en l’honneur de la famille royale britannique. Ces plateaux sont faits pour deux personnes. Une chose est certaine, chacun contient de succulents scones faits à la main à Montréal.

378, rue Saint-Zotique Est

Le décor du Cardinal vous plongera directement dans l’ambiance d'un salon de thé britannique. Sur le menu, vous trouverez l’option «Thé pour deux» qui vous offre l’expérience complète avec thé (bien entendu), un peu de salé et un peu de sucré. Impossible de rester indifférent en goûtant leur fabuleux sandwich aux concombres. À noter que le salon de thé Cardinal est ouvert le samedi et le dimanche seulement.

5326, boulevard Saint-Laurent

Cette pâtisserie du Vieux-Montréal offre un «tea time» à l'anglaise. Les réservations sont nécessaires pour pouvoir y participer. Pour 32$, vous aurez droit à sandwichs, macarons, quiche, sablés, bundt et bien plus.

348, rue Notre-Dame Est

Le restaurant du Fairmont Le Reine Elizabeth sert sans grande surprise l’heure du thé tous les samedis de midi à 15 h. Pour 48$ par personne, vous pouvez piger dans votre plateau de sandwichs, de bouchées salées et de scones concocté par le chef du restaurant, Edgar Trudeau-Ferrin. Vous aurez ensuite le choix de quelques sucreries pour terminer le tout en beauté! Sachez qu'il est important de réserver avant de vous présenter.

900, boulevard René-Lévesque Ouest

Le chic hôtel du centre-ville offre encore la tradition du service du thé vieille de plus de 100 ans dans cet établissement. Vous pourrez y déguster quelques canapés, des scones et des pâtisseries maison dans l’élégante Cour des Palmiers. Il est également possible de prendre l’option «Thé royal» où votre dégustation sera accompagnée d’une coupe de champagne!

1228, rue Sherbrooke Ouest

Le salon de thé situé sur l’avenue Monkland, à l’ouest de l’autoroute 15, vaut certainement le détour. Pour le service du thé, vous aurez le choix entre le plateau plus complet, qui comprend une touche de sucré et de salé, ou bien un plateau de desserts. Dans les deux cas, ce n’est pas très cher. Le plateau incluant le thé d'après-midi coûte 30$ par personne et comprend deux scones frais du jour et un plateau à thé à trois niveaux!

5968, avenue Monkland

Des chaises en velours, de magnifiques luminaires et un incroyable plateau étagé de viennoiseries, pain, crème de mascarpone, beurre de banane et plus: voilà ce à quoi s'attendre chez Régine Café. Si vous n'avez pas peur de braver la file devant l'établissement, une visite dans ce restaurant, spécialisé en brunch, s'impose.

1840, rue Beaubien Est

