Les meilleurs endroits où manger des beignes à Montréal

Les beignes font partie de l’ADN des Montréalais. Ce n’est pas un hasard si les Tim Horton’s sont toujours aussi populaires... C’est à cause de leurs délicieux beignes!



Toutefois, si vous n’avez pas envie d’un beigne «industriel», sachez que de nombreux établissements proposent des alternatives délicieuses!



Voici donc les 5 meilleures adresses où trouver de bons beignes à Montréal!



1. CRémy

La pâtisserie CRémy, qui appartient au chef Rémy Couture, est l’ultime endroit où trouver des desserts cochons sur le Plateau. Gâteaux, brownies, biscuits, tartes et plus encore y sont vendus, mais c’est principalement pour ses incroyables beignes que CRémy s'est fait connaître. Tous les mois, la boutique dévoile une nouvelle recette de beignes qui fait saliver!

2202 avenue Mont-Royal Est



2. Pâtisserie Petit Lapin

Pour les végétaliens, les succursales de la pâtisserie Petit Lapin offrent de belles options de desserts alléchants, mais aussi sans gluten, sans lactose et sans les 10 allergènes alimentaires prioritaires (arachides, noix, noisettes, œufs, etc). Les beignes y sont délicieux, mais sachez aussi que la petite boutique offre de savoureux cakes pops, des madeleines, des macarons et une foule d’autres douceurs sucrées.

342A avenue Victoria

1051 avenue Bernard



3. Trou de beigne

Les beignes de chez Trou de beigne se retrouvent un peu partout à Montréal puisque de nombreux cafés et restaurants de la ville s’y approvisionnent. Pas étonnant puisque leurs créations sont absolument délicieuses. Parmi les beignes les plus populaires, on retrouve celui glacé à l’érable et garni de morceaux de bacon, ainsi que celui au s’more. L’établissement offre aussi la livraison à partir de 3$, peu importe où vous êtes à Montréal!

156 rue Saint-Zotique Est

4. Léché Desserts

Dans le quartier Saint-Henri, c’est chez Léché Desserts que vous trouverez les meilleurs beignes. Fondée par Josie Weitzenbauer, cette charmante pâtisserie propose une foule de douceurs sucrées, dont de fabuleux beignes offerts dans des boîtes roses qu’on reconnait de loin. Parmi les options, on retrouve des beignes brownie double chocolat, un au beurre d’arachide et confiture et même un sésame miso.

640 rue de Courcelle

5. DoughNats

Chez Doughnats, les beignes y sont végétaliens et sans gluten. La pâtissière, Nathalie, s’assure que les ingrédients utilisés soient toujours frais et que ce qui sort de la cuisine est de qualité supérieure. Ses beignes vous en feront voir de toutes les couleurs, tellement ils sont bons. Vous pourrez y commander une douzaine de beignes pour 24$. Assurez-vous de goûter au Cinder(Nut)ella ainsi qu’au A$AP choky, deux valeurs sûres! Les beignes de DoughNats se retrouvent au Café Leaves et au Liv salades ainsi que dans de nombreux autres endroits à Montréal.

5325 rue Décarie