La Cave de Mamie: Une nouvelle adresse pour l’apéro signée Bar Mamie

Reconnu pour ses planches de charcuteries et de fromages et sa carte de vin impressionnante, le Bar Mamie ajoute une corde de plus à son arc en lançant la Cave de Mamie: une cave à vin et à manger.

• À lire aussi: Réouverture des bars, rassemblements privés illimités et retour à la normale : les dates et détails à retenir

Située juste à coté à la porte voisine, la Cave de Mamie est ouverte depuis le 2 février 2022. Cette nouvelle jolie adresse dans Rosemont vous invite à prendre un verre sans prétention. À la fois marchand de vin et cantine, la Cave de Mamie mérite d'être ajoutée à votre carnet d'adresses et vite!

On retrouve derrière le concept Max Rosselin qui s’est associé à Théo Leroux, Jules Perez et Pierre Laforgue qui ont eux-mêmes longtemps travaillé au Bar Mamie.

Portée par un amour pour la bonne bouffe, le bon vin, l’équipe réussit à reproduire un concept adoré en Europe: celui d’une cave à vin où il fait bon s’y réfugier pour faire des découvertes.

Le décor du nouvel endroit est signé par l’équipe. Ils se sont inspirés d’une cave à vin française pour réaliser le décor, et c’est vachement réussi. C’est une belle preuve de tout l’amour et la dévotion qui porte le projet.

Au niveau des vins, vous serez épatés de l’offre proposée. L’équipe vise à rassembler près de 200 références au total qui conviendra aux petits comme aux grands budgets. Pour l’instant, la Cave à Mamie propose six choix (deux rouges, deux blancs, une bulle et une macération). D’ailleurs, toutes les bouteilles sont disponibles sur place ou à emporter. Il en coûte 15 $ de frais de bouchon pour une dégustation sur place.

Pour casser la croûte, la maison a mis de l’avant un menu de délicieux plats à partager. De style tapas, tous les plats sont préparés par Théo Leroux. Moules à l’escabèche, pétoncles marinés, pâté en croûte, friand au n’duja, jamón (fait maison) y queso et papas chimichurri figurent sur le menu.

Pour les commandes à emporter, il sera possible de faire préparer un fameux plateau de charcuteries ou de fromages. Profitez-en pour repartir à la maison avec une bonne bouteille.

La Cave de Mamie

322, rue Beaubien Est

Ouvert en semaine de 12 à 22h ; de 10h à 22h la fin de semaine. Fermé le mardi.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s