Un sentier de patin illuminé et surélevé débarque sur la place des Festivals

C’est dans le cadre de Montréal en Lumières qu’un sentier de patin magique sera installé en plein cœur du quartier des Spectacles.

• À lire aussi: Patinage en forêt: 8 beaux sentiers glacés au Québec

Dès le 17 février et jusqu’au 5 mars, les Montréalais et touristes pourront pratiquer leur coup de patin sur le Sentier de patin Banque Scotia. Le sentier fera plus de 300 mètres de long et sera surélevé à 2,5 mètres du sol!

site web - Montréal en Lumière

En plus de profiter d’une vue imprenable sur la place des Festivals, les patineurs seront émerveillés par les jeux de lumière. La piste sera entourée d’une multitude de tubes lumineux LED, proposant un concept innovant d'effets visuels dynamiques qui feront de ce parcours une expérience multimédia spectaculaire et magique.

Six soirées thématiques auront lieu sur la glace tout au long du festival. Également, chaque soir à 19h et 20h, le Sentier de patin Banque Scotia s’arrimera pendant cinq minutes festives au rythme de Coeur dansant, un moment son et lumière, présenté dans le cadre de Luminothérapie.

L’accès à ce sentier entièrement gratuit et les patineurs et patineuses pourront chausser leurs patins au chaud dans un chalet aménagé pour l’occasion.

Sentier de Patin Banque Scotia

Du 17 février au 5 mars sur la place des Festivals

Accès gratuit

Les jeudis et vendredis 17-18-24-25 février : de 17 h à 23 h

Les samedis et dimanches 19-20-26-27 février : de 12 h à 23 h

Lundi 28 février au samedi 5 mars : de 10 h à 21 h

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s