5 forfaits tout inclus dans le Sud à moins de 1050$ pour s’évader cet hiver

Si la dernière bordée de neige en a ravi à plusieurs personnes, elle en a certainement découragé d’autres. Les gens qui détestent l’hiver et qui cherchent à le fuir à tout prix seront certainement heureuses d’apprendre que plusieurs aubaines sont actuellement offertes.

À moins de 1050$, vous pourriez vous retrouver (très) vite avec les deux pieds dans le sable et un piña colada entre les mains.

Voici donc 5 forfaits tout inclus dans le sud à moins de 1050$:

À noter que les prix sont valides au moment d’écrire ces lignes. Vaut mieux faire vite pour en profiter.

1. Cayo Santa Maria, Cuba – Dhawa Cayo Santa Maria – à partir de 979$

L'hôtel Dhawa Cayo Santa Maria, situé directement sur la plage de Cayo Las Brujas, est un choix idéal pour les familles, les couples et les groupes d’amis qui cherchent à s'amuser. Les clients de l'hôtel peuvent s'aventurer en dehors du complexe et découvrir la culture et les attractions locales avoisinantes du centre-ville de Cayo Santa Maria. De plus, ce complexe 4 1⁄2 étoiles dispose d'installations pour les personnes handicapées.

Voir le deal ici

2. Holguin, Cuba – Hotel Playa Costa Verde – à partir de 979$

Le complexe 4 étoiles Playa Costa Verde fait face à la somptueuse plage Playa Pesquero, qui s’étend sur deux kilomètres de sable blanc. Que vous voyagiez seul, en famille ou en couple, ce tout inclus vous charmera avec sa mer cristalline, son immense piscine et son bain à remous. Vous vous plairez à prendre des photos toute la semaine!

Voir le deal ici

3. Puerto Plata, République dominicaine – Playabachata Spa Resort – à partir de 1019$

Le Playa Bachata Spa Resort est un hôtel 3 1⁄2 étoiles au nord de la République dominicaine. Il s’agit d’une destination vacances idéale pour les familles, les groupes d’amis ou les voyageurs solos à la recherche d’une escapade tropicale économique. Situé dans la magnifique ville de Puerto Plata, ce complexe borde une plage de sable doré entouré d'une chaîne de montagnes.

Voir le deal ici

4. Puerto Plata, République dominicaine – Cofresi Palm Beach and Spa Resort – à partir de 1019$

Le Cofresi Palm Beach and Spa Resort en République dominicaine est un hôtel 4 étoiles situé entre les rives de la plage de Cofresi et une végétation luxuriante. L’emplacement est idéal pour les familles et les couples à la recherche d’une escapade tropicale puisque sa belle plage est parfaite pour flâner sous le soleil caribéen, jouer dans le sable doré ou se prélasser à l’ombre des palmiers.

Voir le deal ici

5. Varadero, Cuba – Valentin El Patriarca – à partir de 1049$

L’hôtel tout inclus Valentin El Patriarca Varadero est un centre de villégiature réservé aux voyageurs de 16 ans et plus. L’hôtel 4 1⁄2 étoiles bénéficie d’une localisation idéale, face à l’une des plus belles plages du monde et est entouré de vastes jardins comprenant le légendaire cactus Patriarca vieux de 500 ans.

Voir le deal ici

