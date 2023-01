5 hôtels tout inclus pour les voyageurs qui n’aiment pas les tout inclus!

On a demandé à une conseillère en voyage de dénicher pour vous des hôtels tout inclus «différents», Voici sa chronique!

C’est bien connu: les hôtels tout inclus ont la cote auprès des Québécois depuis des dizaines d’années. Tout le monde connaît quelqu’un qui est déjà allé dans le Sud, se faire griller la couenne sur une plage qui borde la mer des Caraïbes. C’est populaire, tellement populaire que... ça devient un peu turn off pour certaines personnes. Rentrer dans un moule, ce n’est pas fait pour tout le monde!

Si vous vous reconnaissez, alors la question se pose: est-ce que c’est vraiment le concept de la formule tout inclus qui vous fait déchanter ou est-ce plutôt l’idée de loger dans un gros hôtel bondé de touristes gloutons? Si c’est la deuxième hypothèse qui vous agace le plus, j'ai ce qu’il vous faut!

Oubliez les grandes chaînes qui bâtissent des hôtels cordés l’un à côté de l’autre dans les stations balnéaires les plus populaires, et suivez-moi dans ces 5 hôtels tout inclus qui détonnent complètement.

5 hôtels tout inclus pas comme les autres à découvrir dans le Sud:

1. Bahía Príncipe Grand Cayacoa: le charmant méconnu

Samana, République dominicaine

Cet hôtel, c’est le mouton noir de ce palmarès. Pourquoi? Parce qu’il appartient à une grosse compagnie de gestion touristique espagnole, Grupo Pinero, qui gère plus de 14 000 chambres dans les Caraïbes et en Europe. Cela dit, le Bahía Príncipe Grand Cayacoa est un petit bijou peu connu et mérite de se trouver dans ce palmarès pour de nombreuses raisons.

D’abord, l’hôtel se trouve sur la péninsule de Samana en République dominicaine, un vrai paradis terrestre, authentique et loin des destinations les plus touristiques de l’île. Niché en hauteur, sur une petite falaise, il est à quelques minutes à pied de la charmante ville Santa Bárbara de Samaná. Le complexe n’est pas très grand, le service est ultra personnalisé et le décor est enchanteur. Du site de l’hôtel, un pont piéton de près d’un kilomètre rejoint la terre à deux petits îlots; un vrai trésor pour ceux qui aiment aller prendre une marche le matin, café à la main. En saison, on peut même parfois observer des baleines dans la baie! Même s’il s’agit d’un hôtel bien «normal» offert en formule tout inclus, on s’y sent rapidement chez soi, loin de chez soi.

2. Hotel Xcaret Mexico: le haut de gamme écoresponsable

Riviera Maya, Mexique

Direction Mexique, vers le majestueux Hotel Xcaret Mexico, situé sur la Riviera Maya. L’établissement appartient au groupe Xcaret, qui opère plusieurs parcs thématiques et quelques hôtels sur la péninsule du Yucatan. Il s’agit d’une compagnie familiale 100% mexicaine, reconnue pour ses multiples actions écoresponsables. C’est également un employeur très réputé au Mexique, si bien que les employés qui y travaillent sont mieux payés et ont de meilleures conditions que dans la majorité des autres complexes hôteliers de la région.

Ici, à l’Hotel Xcaret, on est plongés dans la culture mexicaine pour un séjour immersif en formule ultra tout inclus. La décoration a été conçue par des artisans locaux, les matériaux utilisés proviennent de ressources naturelles à proximité et les menus sont conçus par des chefs mexicains de renom. Les bâtiments sont bordés par une rivière intérieure sur laquelle on peut se promener en planche à pagaie ou en kayak. Il y a une tonne de sentiers à parcourir sur le site, des animaux en liberté, des ponts suspendus. De plus, l’accès à tous les parcs ainsi qu’aux excursions du groupe Xcaret est inclus dans le prix du forfait... et le transport pour s’y rendre aussi.

3. Azura Beach Resort: la pura vida à son meilleur

Baie de Samara, Costa Rica

Allons maintenant au Costa Rica, dans la baie de Samara. L’hôtel Azura Beach Resort appartient à un tout petit groupe de gestion hôtelière du Costa Rica, qui ne possède que deux établissements.

Abordant des allures d’hôtel-boutique plus que de complexe tout inclus, le Azura Beach est tout indiqué pour venir profiter de la nature luxuriante du Costa Rica sans avoir à se casser la tête avec les repas. En effet, l’hôtel de 75 suites, qui accueille une clientèle adulte seulement, offre plusieurs options de restauration matin, midi et soir. C’est le camp de base parfait pour toute personne qui souhaite explorer la région de jour, puis revenir dans un nid douillet pour se reposer en fin de journée.

4. Gamboa Rainforest Resort: l’inusité du Panama

Panama City, Panama

Quand on pense à un hôtel tout inclus, on s’imagine un gros complexe sur le bord de la plage, avec des palapas et des vendeurs de colliers ambulants. Au Gamboa Rainforest Resort, on est à mille lieues de là! Situé à quelque 25 kilomètres de la grande ville de Panama City, au bord du célèbre canal de Panama et en plein cœur de la forêt tropicale, le Gamboa n’a rien d’un tout-inclus traditionnel.

Bien que tous les repas et les boissons soient inclus dans le prix de l’hébergement, on ne vient pas ici pour faire le bacon au soleil toute la semaine. On vient ici pour profiter du parc national Soberanía, faire un safari de nuit pour observer la faune, faire de longues randonnées en forêt, visiter des sanctuaires animaliers et en apprendre plus sur l’histoire du Panama.

Riviera Nayarit, Mexique

De retour au Mexique! Cette fois, par contre, on se dirige sur la côte ouest du pays, dans la région de Nayarit. Niché tout en haut d’une colline qui surplombe l’océan Pacifique, le Grand Matlali est un hôtel qui surprend par sa beauté, mais aussi par son originalité. Composé de plusieurs petits bâtiments de 2 ou 3 étages disposés aléatoirement sur le terrain en relief, l’hôtel offre des vues imprenables sur la baie de Banderas. Loin des autres hôtels, le site et la nature qui l’entoure sont d’une tranquillité ressourçante.

Cet hôtel n’est plus offert en forfait clé en main par les grossistes canadiens les plus populaires. Il faudra donc réserver séparément un vol sur Puerto Vallarta, puis l’hôtel en formule tout inclus. Pour cette raison, l’hôtel est pratiquement inconnu des touristes québécois... raison de plus pour y séjourner et «avoir la paix»!

UN CONSEIL:

En conclusion, conseil de pro : si vous êtes curieux d’essayer un établissement d’hébergement en formule tout inclus mais que vous n’êtes toujours pas convaincu de vouloir y passer une semaine complète... rien ne vous y oblige!

Planifiez un voyage qui vous ressemble, puis terminez-le avec quelques jours dans un hôtel tout inclus qui correspond à vos valeurs et vos intérêts!

* * Impliquée dans l'industrie du voyage depuis 10 ans, Gitane Charron est directrice de #JeSuisVoyageur, une équipe de conseiller.ère.s en voyages. Elle reviendra faire un tour de temps en temps sur Silo Voyage pour nous dévoiler ses meilleures trouvailles et de précieux conseils d'«insider»!