Aubaine: Des vols pour Panama City à 551 $ aller-retour

Avis aux personnes qui commencent déjà à magasiner leur vacances pour l'automne: il y a actuellement des vols à partir de 551$ aller-retour (taxes incluses) entre Montréal et Panama City.

C’est nos amis chez Flytrippers qui ont déniché cette aubaine. Les vols à bon prix sont disponibles pour des dates en novembre et en décembre. Vous pouvez consulter toutes les options ici.

Les vols à 551 $ Montréal-Panama City sont des vols directs. Les vols durent en moyenne 6 heures. Les vols sont assurés par Copa Airlines, la compagnie aérienne nationale du Panama.

Quant au Panama, en quelques mots, les voyageurs viennent et reviennent pour vivre la frénésie de la ville de Panama City, s'installer sur les incroyables plages de sable blond, tester le surf (et le kite-surf), voir les paysages dignes des cartes postales de l'Archipel de San Blas (un archipel constitué de nombreuses îles et îlots avec des plages de sable blanc et des eaux turquoises) et prendre en photo le mythique canal de Panama (l'une des grandes merveilles de l'ingénierie moderne).

En bref, un voyage au Panama peut offrir un équilibre entre aventures naturelles, découvertes culturelles et moments de détente sur des plages paradisiaques. C'est une destination qui a quelque chose à offrir à une grande variété de voyageurs. Alors, qu'attendez-vous?

