Des vols pour les Bahamas à 361 $ aller-retour

Avis aux personnes qui ont toujours rêvé de faire trempette dans les eaux turquoise des Bahamas: il y a actuellement des vols à partir de 361$ aller-retour entre Montréal et Nassau!

• À lire aussi: Caraïbes: 16 choses excitantes à faire en Jamaïque loin des tout inclus

C’est Flytrippers qui a déniché cette aubaine. Les vols à bon prix sont disponibles pour une petite sélection de dates seulement, principalement à la fin octobre et durant le mois de novembre. Vous pouvez consulter toutes les options ici.

Le bémol est bien sûr que ces deux mois tombent en plein durant la saison des ouragans qui s’étend normalement du début juin à la fin novembre. C’est à prendre en considération lors de la réservation et de l’achat de vos assurances voyage!

Les vols à 361 $ Montréal-Nassau comprennent généralement une escale, parfois deux. On vous conseille de miser sur ceux qui n’en n’ont qu'une seule pour réduire le temps de déplacement!

C’est principalement United Airlines qui offrent ces voyages. À noter que vous en trouverez aussi à des prix un peu plus élevés durant la même période: à 396 $, 431 $, 446 $, etc.

Quant aux Bahamas, en quelques mots, il s’agit d’un paradis tropical composé de pas moins de 700 îles et îlots aux fabuleuses plages de sable blanc. Nassau, sa capitale et seule «vraie» ville, offre complexes hôteliers, airbnbs de bord de mer, plages blanches, récifs de corail, bons restos, maisons coloniales multicolores et ambiance ensoleillée!

Pour en savoir plus sur l’aubaine

Jetez aussi un coup d'oeil à nos vidéos!

s