Quoi faire en septembre: 18 idées activités trippantes pour s'occuper à Montréal

Septembre permet à plusieurs de célébrer l’arrivée de l’automne et à d’autres de pleurer la fin de l’été.

Qu’importe votre clan, sachez qu’une panoplie d’activités s’organisent en septembre.

Sortez votre petite laine et sortez de la maison pour profiter des belles douceurs de cette période de l’année.

Voici donc 18 activités parfaites pour faire ses adieux à l’été et célébrer le début de l’automne.

1. Assister à l’exposition World Press Photo

L’exposition World Press Photo débarque au Marché Bonsecours du 31 août au 2 octobre 2022. À la fois touchante et accessible, cette exposition célèbre le photojournalisme et invite à s’interroger sur de (très) importantes questions de société.

Dimanche au mercredi : 10h à 22h

Jeudi au dimanche: 10h à minuit

325, rue de la Commune Est, Vieux-Montréal (métro Champ-de-Mars)

2. Magasiner de la belle papeterie au Nota Bene

Voilà l’activité idéale pour démarrer la rentrée du bon pied. Sur Du Parc, cette papeterie propose une grande sélection d'articles de papeterie et de fournitures de bureau provenant d'Europe et du monde entier. Faites des jaloux à l’école ou au bureau avec des calepins et des crayons dignes de Pinterest. Une fois que vous aurez terminé vos emplettes, passez vous chercher un café au bar à espresso Pikolo tout près.

3416, avenue du Parc, Montréal

3. Visiter un parc national...gratuitement!

Le samedi 10 septembre 2022, l’accès aux parcs nationaux de la province sera gratuit dans le cadre de la traditionnelle Journée des parcs de la Sépaq.

Découvrez la liste des parcs ici !

4. Manger des sushis au Posher

Dans Côte-des-Neiges, le restaurant Posher se fait maître dans l’art du sushi. Il propose des recettes fusion (allô les sushis tacos) et des pokés généreusement garnis. Le restaurant est ouvert jusqu’à 23h pour assouvir les fringales de fin de soirée.

5410, Chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal

5. Partir en «roadtrip» d’une journée à partir de Montréal

Voici 25 villes et villages à visiter pour un road trip d’une journée à partir de Montréal. Plaisir garanti!

Les ouragans de la crèmerie Iconoglace font la réputation de l’endroit. Ce dessert glacé est préparé avec des morceaux de pâte à biscuits faits maison ET végane. Les plus audacieux seront sans doute tentés d’essayer le «Tradoublidon», un ouragan avec morceaux de biscuits aux brisures de chocolat et pacanes, chocolat craquant surmonté d’un caramel chaud et arachides.

1320, rue Bélanger, Montréal

7. Participer à la course amicale de Balmoral

Le 10 septembre prochain, une course amicale organisée par Balmoral en association avec le torréfacteur montréalais Escape aura lieu à 10h. Au programme: une course au pace assez lent (6min/km) et un café post-course offert par les organisateurs.

À l’espace Lab (1420, rue Notre-Dame Ouest, Montréal)

8. Assister à la projection extérieure du film Dune

Le 4 septembre prochain, dans le cadre du Festival du Nouveau Cinéma (FNC), le dernier film de Denis Villeneuve, Dune sera projeté à l’Esplanade Tranquille. Entre la rue Clark et le boulevard de Maisonneuve, vous pourrez arriver sur le site dès 18h. La projection débutera quant à elle à 20h.

9. Se faire tatouer lors du Flash Day du Wolf Gang Social Club

Le 25 septembre prochain, huit artistes tatoueurs seront présents lors du fameux Flash Day du studio Wolf Gang Social Club. Beignes, cafés, bubble teas et une bonne «vibe» seront de la partie. L’événement débute à 10h, mais les portes ouvrent à 9h.

4045, rue Ontario E, Montréal

Dans Villeray, Chez Josie s’est établie depuis peu et déjà la buvette compte de nombreux adeptes. L’endroit propose une jolie sélection de vins et de petits plats à partager. C’est l’endroit parfait où donner rendez-vous à sa gang d’amis.

230, rue Jarry Est, Montréal

11. Manger (un peu trop) de burgers pendant la Burger Week

La 11e édition de la Burger Week 2022 se déroulera du 9 au 14 septembre 2022. Cette année les restaurants participants offriront de belles options véganes afin de plaire au plus grand nombre de personnes possible.

Découvrez les participants ici!

Le studio de yoga Yoga Club organise un événement yoga & apéro le 8 septembre prochain. Pour l’occasion, les participants pourront assister à un cours de 60 minutes puis profiter d’un apéro où ils pourront déguster quelques bons vins.

En savoir plus

La rue Wellington a été sacrée la rue la plus cool du monde selon Time Out. Une journée à dévaler la rue et visiter ses boutiques et ses restaurants s’impose en septembre.

14. Faire une virée dans le Maine le temps d'une fin de semaine

Loin des foules, septembre est I-D-É-A-L pour découvrir le Maine. Lobster rolls, l'air salin, les plages, les rues pavées de Portland: que demander de mieux!

Découvrez 22 arrêts incontournables dans le Maine ici.

15. Passer la soirée dans un vignoble à Sutton

Le vignoble Château St-Agnès propose des soirées de la Ferme à la Vigne où vous pouvez siroter un bon verre de blanc frais tout en dégustant de délicieux plats préparés avec des aliments locaux. La prochaine soirée aura lieu le 11 septembre prochain. Le tout se déroule dans un décor des plus enchanteurs.

En savoir plus

16. Boire des cocktails dans un bar secret

Le Petit Secret est un nouveau «speakeasy» dans Rosemont accessible uniquement grâce à un code secret. Il s’agit d’un top endroit où donner rendez-vous à sa date ou à sa gang d’amis. Le joli bar est ouvert du jeudi au samedi de 20h à 3h du matin. Des cocktails alléchants figurent sur la carte. À ne pas manquer.

En savoir plus

17. Faire des trouvailles au Marché d'automne du Marché Collectif

La 8 ème édition du marché d’automne organisée par le Collectif Créatif Montréal débarque les fins de semaine du 24 et septembre et du 1er et 2 octobre prochains. Ce marché réunit 170 artisan.ne.s locaux, soit plus de 90 exposant.e.s chaque fin de semaine. Cet événement sera le choix parfait pour faire de belles petites trouvailles.

Locoshop Angus

2600 Rue William-Tremblay, Montréal

18. Essayer la pizza biscuit du Blonde Biscuiterie

Les biscuits décadents du Blonde Biscuiterie sont offerts en format pizza, et on vous prévient c'est complètement addictif.

2355, boulevard de la Concorde E, Laval

1201, Sainte-Catherine E, Montréal

