Au printemps, dès que les belles et plus chaudes journées ensoleillées débutent, nous sommes prêts pour un bon drink ou une bière froide sur une terrasse.

Lorsque le soleil tombe, il fait un peu plus froid et les endroits extérieurs chauffés sont tellement appréciés.

Voici 6 terrasses chauffées où prendre un verre à Québec:

1o L'Atelier

Situé sur la Grande Allée, en plein cœur du centre-ville de Québec, L’Atelier nous accueille dans un décor industriel décontracté. Rien de mieux que de prendre l’un de ses délicieux et incontournables drinks sur sa terrasse chauffée. Gageons que vous vous laisserez tenter par un burger ou un tartare.

624, Grande Allée Est

2o Archibald

Au menu, en salle en manger ou sur la terrasse, grillades, burgers, pizzas, pâtes et... bières! Ambiance décontractée, animée et sympathique.

1240, autoroute Duplessis, Québec

40, rue du Marché-Champlain

3o Café Au Temps Perdu

Sur l’avenue Myrand, tout près de l’Université Laval, l’endroit offre deux étages, une belle terrasse et une ambiance chaleureuse. La vaste sélection de bières saura vous charmer. Ici, les microbrasseries du Québec sont à l’honneur et se retrouvent aux côtés des bières importées de la Belgique, de l’Allemagne, de la Suisse et de la France.

867, avenue Myrand

4o Sapristi

Le Sapristi, sur la rue Saint-Jean ou le boulevard Champlain, offre une magnifique terrasse chauffée. Pour boire un cocktail et manger une bonne pizza, c’est la place!

1001, rue Saint-Jean, Québec

24, boulevard Champlain

5o Cactus

La terrasse, franchement bien aménagée, est l’endroit par excellence pour de bonnes poutines originales et des bières de microbrasserie. Les plateaux de trois, cinq ou sept bières vous permettent de découvrir plusieurs sortes.

814, avenue Myrand

6o Le Bal du Lézard

Ce bar est l’un des plus appréciés de Limoilou. Grand choix de bières pression, du cidre et plusieurs sortes de vodka.

1049, 3e Avenue

