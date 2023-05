Ces adresses de la rue Sainte-Catherine Est font qu’Hochelaga «is the place to be»

Il y a un vent de renouveau dans Hochelaga-Maisonneuve.

La rue Sainte-Catherine Est, dans Hochelaga-Maisonneuve, a accueilli de nouveaux commerces dans les dernières semaines. Dans un tronçon un peu oublié de la ville, ces commerces amènent de la vie dans le quartier, et c’est les résidents et les visiteurs qui s’en réjouissent.

Voici donc quatre nouvelles adresses à découvrir dans le quartier.

Avec une terrasse qui donne sur le magnifique parc Morgan, le Supernat a ouvert ses portes le 25 mai dernier. Déjà, l’adresse est adoptée par les cool kids du quartier. Il est possible de passer au Supernat, ouvert de jour comme de soir, pour y déguster un délicieux café ou pour y attraper une bouteille en vue d’un souper ou d’un pique-nique au parc. Suivez-le sur Instagram pour connaître ses promotions et ses événements.

4316, rue Sainte-Catherine Est

Bienvenue dans l’un des plus beaux studios de yoga chaud en ville! Ouvert depuis le 1er avril, le Club Hippocrate s’inscrit dans une clinique de soins (naturopathie, massothérapie, ostéopathie et bien plus!) autrefois nommée La Clinique Massotrp. En déménageant ses locaux, l’équipe a ouvert un incroyable studio de yoga chaud où il fait bon aligner ses chakras. Psssst! Le premier cours est offert gratuitement! Allez découvrir ça!

Un projet de restaurant est en branle. Ça va faire une addition de plus dans le quartier!

4146, rue Sainte-Catherine Est

La gang du Hélico a ouvert, au début du mois d’avril, une jolie boulangerie sur la rue Saint-Catherine Est. Le local se prête au télétravail grâce à ses grandes tables et à ses nombreuses prises électriques. On s’y rend pour attraper un croissant ou une baguette et pour tester ses fabuleuses viennoiseries.

4146, rue Sainte-Catherine Est

Pour faire des trouvailles pour la maison, une visite chez LOVACO s’impose. Un coup d’œil à la vitrine suffit pour se créer des besoins. Coup de cœur pour les luminaires suspendus tels que vus à la buvette l’aPéro.

4721, rue Sainte-Catherine Est

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s