L’aPéro: une nouvelle buvette de quartier à la déco parfaite à découvrir dans le centre-sud

C’est dans l’ancien local du Arte Farina, sur la rue Ontario Est, dans le centre-sud de Montréal, que s’installe une toute nouvelle buvette où s’installer pour le 5 à tard.

Voisine au café Sfouf, cette nouvelle buvette vous donne rendez-vous à l’heure de l’apéro autour d’un bon verre de vin vivant et bien funky. La buvette est adjacente aux nouveaux bureaux et show room de la compagnie de design Pero Studio qui se spécialise surtout en design commercial.

Cet espace créatif sera surtout axé sur le partage et la découverte. Le projet se veut d’abord sans prétention. Une gamme de vins sains provenant de vignerons soucieux de l’environnement seront offerts au verre ou à la bouteille. Le local comprend quelques places assises et une jolie cour intérieure qui promet d'être très appréciée pendant les mois plus chauds.

De plus, des produits du terroir seront mis de l’avant afin de casser la croûte. L’idée derrière le concept est surtout de s’installer confortablement et de partager de bons petits plats dans une ambiance toujours conviviale et rassembleuse. Des bouchées maison et des planches mixtes sont offertes.

De la rue, vous remarquerez sans doute les sublimes luminaires en feutre de l’artiste J.LeFabre. Ces luminaires sont fabriqués à la main à Montréal à l’aide de matières et procédés naturels.

Le décor met de l’avant les textures dans un incroyable souci du détail. Les bancs hauts ont d’ailleurs été conçus sur mesure par les propriétaires. C’est le studio Pero (anciennement sous LOVASI) qui s’est chargé du design du local. De son côté, la vaisselle est signée par Marianne L-C, une artiste locale.

Pour le moment, la buvette est ouverte les jeudis et vendredis de 17h à 22h. Il sera aussi possible de louer l'espace pour des soirées privées, semi-privées ou des vernissages.

Ce nouveau lieu ou il fait bon picoler risque de se retrouver au top de votre liste d’adresses à essayer.

1256, rue Ontario Est, Montréal

