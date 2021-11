12 cafés de Montréal idéals pour «clencher» vos travaux de fin de session

Avant de sauter à pieds joints dans la frénésie des Fêtes, plusieurs doivent survivre à la «fameuse» fin de session.

Pour se faire, il est primordial de joindre l'utile à l'agréable et de sortir étudier dans un café munis de nombreux espaces de travail, de plusieurs prises de courant et d'une tonne de caféine. Vous avez besoin d'endroits sur lesquels compter afin de vous concentrer sur vos lectures et votre interminable travail de fin de session.

Ainsi, l'équipe de Silo 57 a cru bon de dresser une liste des cafés montréalais de troisième vague qui prennent l'étude au sérieux et qui proposent des lieux de travail agréables et conviviaux.

Voici donc 12 cafés de Montréal où il fait bon étudier et travailler:

Le café pour travailler par excellence à Montréal ! Situé dans l’ancien bâtiment de la Banque Royale du Canada, le Crew possède des salles de réunion, des espaces bureaux fermés et un grand café convivial pour les gens qui ont besoin d’étudier. Vous serez sans doute distrait au début par la beauté du lieu, mais la productivité embarque très vite.

360, rue Saint-Jacques

Au centre-ville, le café la Finca Café est porté dans le cœur de plusieurs. À la fois réconfortant et accueillant, ce café est idéal pour traverser sa fin de session dans une atmosphère agréable. Il s’agit d’un véritable havre de paix au cœur du centre-ville. L’endroit possède depuis peu un marché local à même l'établissement. Entre deux chapitres, pourquoi ne pas découvrir une panoplie de produits locaux?

1067, rue de Bleury

Ce nouveau venu de la rue Berri, à deux pas de l’UQAM, est l’endroit parfait où attaquer la fin de la session. L’espace modulable s’adapte aux besoins de la clientèle. Parfois galerie d’art, parfois salle de cinéma et souvent salle d’étude, le café Léo est là pour vous épauler. Vous avez d’ailleurs la possibilité de louer l’espace à la mezzanine pour travailler en toute intimité.

1215, rue Berri

C’est dans un local lumineux avec beaucoup de plantes que se déploie le café Troisième Tasse. Grilled cheese, brioche à la cannelle décadente, de nombreux torréfacteurs montréalais dont Rabbit Hole, Fantôme et Escape se trouvent dans ce secret bien gardé du Village. Une papeterie se trouve au deuxième étage pour vous permettre de faire le plein de beaux produits entre deux travaux.

1800, rue Sainte-Catherine Est

Ce café de quartier et espace de coworking prend la productivité TRÈS au sérieux. Deux imprimantes libre-service sont mises à disposition des clients ainsi que tout le nécessaire pour travailler confortablement. Un menu bouffe varié permet de casser la croûte, au besoin.

753, rue Villeray

Si vous cherchez un grand lieu ouvert où vous installer pendant de longues heures, le Quartier Général du Torréfacteur Saint-Henri est le lieu parfait. Il vous est possible d’observer leur labo, leur aire de torréfaction et leurs bureaux, tout en profitant d’un café de spécialité dans une ambiance qui appelle à la productivité.

7335, rue du Mile-End

Le populaire torréfacteur canadien, 49th Parallel a ouvert, cet été, un café à Montréal. La salle de l’endroit est vaste et lumineuse. À proximité du Vieux-Montréal, l’endroit sert des repas décadents et offre un comptoir de beignes Lucky’s. À essayer si vous êtes dans le coin.

488, rue McGill

Dans Côte-des-Neiges, le Caravane Café s’est adapté à sa clientèle étudiante et propose plusieurs espaces de travail afin de s’installer pendant de longues heures. Le deuxième étage de l’endroit est littéralement aménagé afin de permettre aux clients d’avancer leurs travaux où de se rencontrer en équipe, café à la main. L’endroit ferme à 21h, ce qui est idéal pour un «blitz» d’étude productif.

3506, avenue Lacombe

Ce repère de Villeray est reconnu pour son sous-sol qui laisse place aux âmes travaillantes venues terminer en vitesse un travail. L’endroit est chaleureux et douillet. Si vous avez une fringale, entre deux lignes de théorie, le menu «comfort food» saura vous boucher un trou.

72, rue Jarry Est

À Verdun et dans les Shop Angus, Station W est un café prisé par la communauté étudiante. On se sent rapidement à la maison. Le café est toujours très bon et les produits sont toujours frais et faits maison tant pour les pâtisseries, les sandwichs, les salades-repas que pour les fameux grilled-cheese.

Verdun : 3852, rue Wellington

Angus :124-2600, rue William-Tremblay

Au centre-ville, trois Leaves House se trouvent à proximité. Le local vitré du Leaves Café sur McGill College bourdonne d’étudiants venus étudier et avancer leurs travaux. Absolument tout sur le menu des trois cafés est préparé à base de plantes. Des végé-lattés (à base d’espresso ou de matcha) et des Super-lattés promettent de vous fournir l’énergie nécessaire pour traverser votre session.

La Montagne : 2051, rue de la Montagne

McGill College: 1800, avenue McGill College

Place Ville-Marie: 1, place Ville-Marie

Situé à proximité du Quartier des Spectacles, au rez-de-chaussée de la SAT, le café SAT est très accessible aux étudiants qui ont besoin de concentration. L’espace vitré est baigné d’une belle lumière naturelle à toute heure de la journée. Grâce au Labo Culinaire, vous pouvez profiter d’une cuisine de chef en mode café. Une carte de vins bio et nature et des bières de microbrasserie sont disponibles pour faire changement du café.

6, place du Marché

