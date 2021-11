Starbucks annonce la date de sortie de son menu des Fêtes 2021

Après avoir passé l’automne bien au chaud grâce aux nombreux pumpkin spice lattés, voilà que Starbucks annonce déjà l'arrivée de son populaire menu des Fêtes.

Encerclez la date à votre calendrier car les boissons festives seront disponibles dès le 4 novembre 2021 à votre succursale préférée!

Encore une fois cette année, Starbucks dévoile une foule de délicieuses boissons intégrant des saveurs classiquement associées aux Fêtes, mais aussi des recettes plus audacieuses, autant pour les dents sucrés que les amateurs de café purs et durs.

Voici donc le délicieux menu des Fêtes de Starbucks 2021:

1. Latté biscuit au sucre et boisson à l’avoine

Il s’agit de la toute première boisson des Fêtes sans produits laitiers chez Starbucks, comprenant de l’espresso blond, du sirop au biscuit au sucre et de la boisson à l’avoine, le tout garni de confettis rouges et verts. Offert froid et chaud.

2. Latté au caramel brûlé

Le latte au caramel brûlé est un mélange d’espresso, de lait vapeur, sauce au caramel brûlé, le tout surmonté de crème fouettée gourmande et des petits morceaux de caramel. Cette boisson gourmande est servie chaude, froide ou en Frappuccino.

3. Latte au marron praliné

Quoi de plus festif que des marrons grillés sur le feu ? Cette boisson combine cet arôme classique à l’espresso, le lait vapeur et un mélange d’épices, le tout garni de crème fouettée et des brisures de praline épicée. Servi chaud, glacé ou en boisson frappée Frappuccino.

4. Moka à la menthe poivrée

Ce ne serait pas Noël sans un café au chocolat et à la menthe! Strabucks combine ces saveurs classiques des Fêtes à de la crème fouettée ainsi que des copeaux de chocolat. Servi chaud, glacé ou en boisson frappée Frappuccino

5. Duo à la crème irlandaise des Fêtes

Un américano élaboré à l’aide de l’espresso Starbucks aux arômes de caramel, agrémenté d’un sirop à la crème irlandaise et recouvert d’eau chaude, lait vapeur et une pincée de cacao. En version froide, il est servi avec une mousse froide sucrée à la vanille. Miam!

Point de vue gourmandises, Starbucks offre cette année un gâteau au gingembre, une barre à la canneberge, un biscuit au sucre en forme de bonhomme de neige et un «cake pop» à la canne de bonbon à la menthe et brownie.

