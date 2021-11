25 restos de Montréal qui servent de délicieuses huîtres

Les huîtres sont plus populaires que jamais, et plusieurs restaurants montréalais emboitent le pas en intégrant ce plat des plus frais à leur menu.

Vous pouvez compter sur ces 25 restaurants pour recevoir un généreux plateau d'huîtres fraîches accompagnées de délicieuses mignonnettes, de citron, de tabasco ou de raifort.

Pour l’apéro, le cinq à huîtres ou pour prendre une pause au milieu de la journée, assurez-vous d'accompagner vos huîtres d'un bon verre de vin ou d'un cocktail pétillant.

Voici donc l’ultime liste des 25 restaurants de Montréal qui servent des huîtres fraîches en ce moment.

Bien installé sur la rue Saint-Hubert, la Bêtise est la référence en matière de tapas dans le quartier. Les huîtres sont servies avec une mignonnette maison et du citron. Le plateau Roi de mer avec 6 huîtres fraîches, une salade de calmar, du tartare de saumon, des bouchées de crabe et un tataki de thon est une belle option à partager.

6015, rue Saint-Hubert

En semaine, le Rouge Gorge offre une promotion de 4 à 7 qui implique 6 huîtres et un Aperol Spritz. C’est l’occasion idéale pour décompresser après une longue journée de travail.

1234, avenue du Mont-Royal Est

Les huîtres sont offertes à très bon prix à cette adresse de la Petite-Italie qui se spécialise dans les cocktails.

6714, boulevard Saint-Laurent

Ce bistro convivial du Plateau Mont-Royal qui se spécialise dans les poissons et les fruits de mer sert un plateau d’huîtres fraîches tout simplement délicieuses. Elles s’agencent merveilleusement bien avec les cocktails signature et les vins inscrits sur la carte.

4007, rue Saint-Denis

Le bar le Majestique est une référence en matière d’huîtres. Elles sont offertes à 2$ l’unité tous les jours de 17h à 19h.

4105, boulevard Saint-Laurent

Pour un apéro réussi, le Perle et Paddock connaît bien la formule ! Dans un magnifique décor rempli de verdure, les huîtres ont bien meilleur goût.

403, rue des Seigneurs

Le paradis des fruits de mer se trouve au Lucille’s Oyster Dive de Monkland. Plusieurs pop-up ont lieu dans la ville et offrent des huîtres pour emporter à seulement 1$ l’unité.

5669, avenue de Monkland

Le chanteur Soran a un véritable coup de cœur pour cette adresse. Vous y trouverez un plateau d’huîtres fraîches qui s’accompagne à merveille avec la sélection de vins de ce bistro du Mile-End.

5159, avenue du Parc

Installé dans une ancienne caserne de pompiers, Labarake offre des huîtres à 1$ chacune. À essayer !

3165, rue Rachel Est

Cet Apportez votre vin d’Hochelaga-Maisonneuve est une destination de choix pour les amateurs d’huîtres. Vous avez le choix de les déguster sur glace ou cuisinées.

3854, rue Ontario

Le bar Suzanne, situé sur la rue Duluth, se démarque grâce à ses vins nature, ses cocktails, ses dumplings, son décor majestueux et lumineux et...ses huîtres.

20, avenue Duluth Est

Pourquoi ne pas déguster de délicieuses huîtres sur une des plus belles terrasses au monde? La Maison Boulud offre une expérience culinaire hors du commun, et les huîtres représentent la parfaite entrée.

1228, rue Sherbrooke Ouest

Au cœur du Marché Jean-Talon, le Kitchen Galerie grouille d’amateurs d’huîtres. Variété et fraîcheur sont au rendez-vous.

Marché Jean-Talon : 60, rue Jean-Talon Est

Cinq huîtres pour 8$ et ce, tous les jours avant 20h sont offertes au Huis Clos. Ce bar de quartier de Villeray est la destination parfaite pour passer une belle soirée et découvrir des vins funky.

7569, rue Saint-Denis

Le réputé restaurant Leméac ne déçoit pas en servant un plateau d’huîtres fraîches à faire saliver. Dans une ambiance conviviale, dégustez les incontournables des grands bistros.

1045, avenue Laurier Ouest

Les huîtres fraîches sont offertes à la demie où la douzaine pour seulement 3$ l’unité à ce restaurant de Griffintown. Un menu Surf & Turf pour 2 à 4 personnes est aussi offert et en vaut vraiment la peine.

1708, Notre-Dame Ouest

Ce nouveau bar à homard du Vieux-Montréal ne rate pas l’occasion de servir des huîtres à tout moment de la journée. Servies avec du raifort, des mignonnettes et du citron, les huîtres sont servies à 3$ l’unité, 16$ pour 6 et 30$ pour 12.

94, rue Saint-Paul Est

Une barbie dans un plateau d’huîtres? Pourquoi pas! Le côté «foufou» du Montréal Plaza transparaît jusque dans son plateau d’huîtres.

6230, rue Saint-Hubert

Le projet de Chuck Hugues, Kyle Marshall, Tim Rozon et Jessiaca Midlash, installé dans le Vieux-Montréal, réussit à servir une cuisine gastronomique de type comfort food qui ne laisse pas indifférent. Les huîtres sont délicieuses et proviennent de plusieurs endroits. C’est amusant de goûter aux différentes provenances.

408, rue Saint-François-Xavier

Ce bar à vin du Mile-End propose des huîtres fraîches qui accompagnent à merveille les nombreux «petits jus» qui se trouvent sur la carte.

115, avenue Laurier Ouest

Chaque semaine, le chef de Chez Victoire propose un menu différent de quatre services pour seulement 49$. Vous trouverez les huîtres sur le menu, une fierté de l’endroit.

1453, avenue Mont-Royal Est

Cette institution de Montréal de la Petite-Bourgogne sert une cuisine bourgeoise, riche et de saison. Les huîtres sont loin de décevoir.

2491, rue Notre-Dame Ouest

Le resto de Martin Juneau propose un choix varié de plats à partager à commencer par des huîtres fraîches servies avec condiments. N’hésitez pas à les déguster avec une bonne bouteille de vin nature.

6389, boulevard Saint-Laurent

Le Stella Laurier propose des huîtres à 1$ le mardi alors que le Stella Belanger offre les huîtres à 1$ le mercredi. Il faut en profiter, et vite !

1100, rue Bélanger

1327, rue Laurier Est

Dans Verdun, le Bar Palco offre des huîtres de 17h à 23h tous les jours. Elles sont offertes à 2$ l’unité.

4019, rue Wellington

