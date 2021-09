Une terrasse de Montréal parmi les plus belles en Amérique du Nord

L’amour pour les terrasses va grandissant dans les derniers mois.

• À lire aussi: Un bar de Montréal parmi les plus cool au monde

Pour en témoigner, le blogue OpenTable s’est amusé à dresser la liste des 15 plus cool terrasses au Canada et aux États-Unis.

Des terrasses situées à Toronto, New York, San Francisco, Los Angeles et... Montréal se trouvent sur la liste.

Il s’agit d’endroits complètement transformés situés dans des jardins, sur des toits ou au bord de l’eau. Dans tous les cas, les restaurants présents sur la liste offrent une expérience culinaire unique.

À Montréal, c’est le restaurant Maison Boulud qui reçoit les honneurs.

«Le célèbre restaurant de Daniel Boulud situé à l'hôtel Ritz-Carlton est une véritable oasis en plein milieu du béton du centre-ville. Sa terrasse, directement sur le jardin paysager de l'hôtel, est l'une des plus belles options de restauration en plein air de la ville, et la cuisine exquise du chef exécutif Riccardo Bertolino s'élève à cette ambiance. Attendez-vous à un menu aux accents français avec du caviar, des huîtres, du foie gras, de l'agneau et des fruits de mer raffinés du Québec.» Voici les mots utilisés par OneTable pour décrire l’endroit.

Il s’agit d’un des meilleurs restaurants français de la ville et d’une véritable institution de Montréal.

Le restaurant est ouvert pour le brunch (samedi et dimanche), le dîner (mercredi au vendredi) et le souper (mercredi au dimanche).

Que ce soit pour un repas ou un cocktail, passez y faire un tour avant la fin de l'automne et installez-vous sur la terrasse absolument féerique.

Maison Boulud

1228, rue Sherbrooke Ouest, Montréal