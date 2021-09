[VIDÉO] Patrice Michaud nous révèle ses meilleures adresses à Montréal et dans les environs

À la veille de la sortie de son quatrième album, Patrice Michaud s’est prêté au jeu afin de vous dévoiler ses meilleures adresses à Montréal et dans les environs.

Originaire de la ville de Cap-Chat en Gaspésie, ayant fait à Rimouski et vivant maintenant à temps partiel à Montréal, le carnet d’adresses de Patrice est très diversifié.

Voici quelques-unes de ces meilleures adresses:

La meilleure ambiance de restaurant: Valmont Plein Air

C’est à Cap Chat que se trouve la meilleure ambiance de restaurant au Québec selon Patrice. Son choix s’arrête sur le Valmont Plein Air, un adorable bistro qui offre une vue imprenable sur le mont Logan et sur la rivière Cap-Chat. On y sert du poisson frais, des fish'n chips maison, des burgers, des pâtes, des pizzas et la désormais célèbre poutine aux crevettes. Rien de moins pour accompagner la vue.

La meilleure boulangerie: Boulangerie Guillaume

Patrice se rend chez Guillaume pour déguster un pain au fromage tellement décadent qu’il pourrait nous faire mourir jeune. Tels sont les propos qu’il utilise pour décrire cet item qui est de loin son favori sur le menu. Cette boulangerie du Mile-End vaut à tout prix le détour.

Une adresse qui mériterait d’être plus connue: L’Épicerie Pumpui

Les saveurs thaïlandaises sont à l’honneur dans ce petit resto-comptoir de la rue Saint-Zotique dont la popularité ne cesse de grimper. Une seule visite suffit pour vouloir y retourner. Leurs currys, soupes, nouilles et sautés sont tous aussi bons les uns que les autres.

Le quatrième opus de Patrice Michaud, Grand voyage désorganisé, est disponible sur toutes les plateformes d’écoute en ligne dès aujourd’hui. Pour connaître les dates de sa tournée, rendez-vous juste ici.

