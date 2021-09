Chopine : une pâtisserie et chocolaterie spécialisée dans les desserts alcoolisés

On parle de chopine pour distinguer un verre à bière, mais aussi pour parler d’une incroyable pâtisserie et chocolaterie de Montréal qui conçoit de délicieux desserts à base de boissons alcoolisées.

Il s’agit d’une belle excuse pour débarquer avec un dessert «pas plate» lors de votre prochaine réunion entre amis.

site web Chopine

Chopine, c’est l’expression de la passion débordante de Marie-Ève Pineault pour les desserts. Après avoir suivi des cours en pâtisserie professionnelle et en cuisine végétale à l’ITHQ, Marie-Ève s’est lancée à pieds joints dans l’univers du sucré avec une proposition unique.

Bien que les sucreries alcoolisées soient confectionnées dans un atelier à Tétreaultville, dans l’est de Montréal, Chopine a pourtant pignon sur le web.

En effet, une seule visite sur leur site suffit pour vouloir remplir son panier de desserts créatifs et originaux.

Gâteau étagé à la tire d’éponge (caramel ananas, ganache montée au café, pacanes caramélisées, tire éponge), Gâteau au bourbon (pâte sucrée amande, fondant amande, crémeux vanille Bourbon, mousse érable et bourbon Basil Hayden, glaçage érable et chocolat blanc) et la chopine spectaculaire (un impressionnant plateau qui contient biscuit pistache, ganache chocolat blanc et liqueur d’amande Avril, praliné amande et pistache, crème pâtissière aux framboises, meringue torchée et bien plus) ne sont que quelques-uns des items du menu qui réussissent à mettre l’eau à la bouche.

Une option de gâteau sans lactose et sans gluten est d’ailleurs disponible sur le menu, et elle a l’air tout aussi bonne que le reste des petits chefs-d'œuvre qui se cachent sur le site.

Absolument personne n’est oublié chez Chopine puisqu’une section «Chopinette» propose des desserts sans alcool capables de plaire à tous.

La livraison est gratuite avec une commande de 30$ et plus. Les résidents d’Hochelaga-Maisonneuve qui demeure à proximité de l’atelier bénéficient de la livraison gratuite en tout temps.

Cliquez ici pour découvrir le menu.