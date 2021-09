La marque Lambert, connue pour ses sacs en cuir végétalien, ouvre une immense boutique sur le Plateau

La marque Lambert souhaite offrir à sa clientèle une expérience en boutique optimisée et vient tout juste d’ouvrir une immense boutique phare de 2500 pieds carrés à deux pas du métro Laurier sur le Plateau Mont-Royal.

Courtoisie Lambert

Spécialisée en sacs de toutes sortes, Lambert est devenue rapidement un incontournable des Québécoises et Québécois. Les sacs et les accessoires sont conçus avec du cuir végétalien et son dessinés à Montréal.

Courtoisie Lambert

C’est donc sans surprise que la marque a souhaité agrandir sa boutique ayant pignon sur rue afin d’offrir un service optimisé à ses clients.

Courtoisie Lambert

En effet, sur place, Lambert offrira non seulement ses collections de sacs, mais également une expérience 360 multisensorielle: tous ses sens seront stimulés avec une atmosphère visuelle, sonore et olfactive songée. Les visiteurs pourront également se rafraîchir avec une boisson, ou encore aller à la salle de bains aménagée «comme à la maison», où on nous réserve quelques surprises!

Courtoisie Lambert

«Pour construire une communauté dynamique autour d’une marque, il est crucial de constamment faire évoluer son offre et l’expérience qu’elle propose. Le concept de la boutique ira bien au-delà des standards de l’industrie afin d’offrir une expérience unique à nos clients. Je suis convaincue que le commerce du détail est promis à un bel avenir. Nous avons créé un environnement où le talent local côtoiera l’expertise internationale et le savoir-faire de nos équipes», nous racontait Mélissa Lambert, la présidente fondatrice.

Courtoisie Lambert

De plus, des conseillères seront sur place pour vous informer à propos des sacs afin que vous puissiez faire un choix éclairé. Et, si vous le souhaitez, un service de personnalisation est disponible sur place, où vous pouvez faire graver un nom ou des initiales. Puis, un espace événementiel à la boutique permet d’organiser des événements de toutes sortes. Par exemple, pour son enterrement de vie de jeune fille, une future mariée pourra venir acheter des sacs avec ses demoiselles d’honneur et les faire personnaliser sur place pour tout le groupe.

Courtoisie Lambert

Lambert boutique phare

5085 rue Saint-Denis

