Le Passé Composé s’amène au Time Out Market Montréal

Un brunch pour souper? Pourquoi pas ! Vous avez désormais une raison de plus d’aller visiter le Time Out Market Montréal : le brunch du Passé Composé y sera servi toute la journée.

Vous avez bien lu. Le célèbre bistro déjeuner Le Passé Composé occupe désormais un kiosque dans cette populaire halte gourmande du centre-ville.

Avec comme voisin le Tunnel Espresso Bar, le Blossom, le Red Tiger, le Il Miglio, le Moleskine et le Casa Keizen, il est certain que le Passé Composé ne fera que bonifier l’offre en restaurant déjà excellente.

Crédit : Time Out Market Montréal

Il est maintenant possible de se délecter à toute heure de la journée de tartines décadentes, de pains dorés au panko, de bagels de gravlax, de délicieux oeufs bénédictines et de bien plus.

Crédit : Time Out Market Montréal

Crédit : Time Out Market Montréal

Le chef Arnaud Glay excelle dans l’art du brunch. Son restaurant d’inspiration française situé sur le boulevard de Maisonneuve Est attire les adeptes de brunch en quête d’expérience gastronomique depuis des années.

Crédit : Time Out Market Montréal

Passez y découvrir vos classiques du brunch réinventés à toute heure de la journée lors de votre prochaine sortie entre amis.

Crédit : Time Out Market Montréal

Le Passé Composé arrive au Time Out Market dès le 30 septembre. Consultez leur menu complet ici.

Time Out Market

705 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

Heures d’ouverture:

Lundi au jeudi: 12h-20h (bars jusqu’à 21h)

Vendredi et samedi: 12h-21h (bars jusqu’à 22h)

Dimanche : 12h-18h (bars jusqu’à 19h)