Hazukido : les populaires croissants à la façon japonaise débarquent à Montréal

C’est dans le Shaughnessy Village à Montréal que la populaire boulangerie Hazukido a ouvert sa toute première adresse en territoire québécois.

Reconnu pour ses croissants au beurre à la façon japonaise qui en fait des pâtisseries de qualité à la texture bien spéciale, Hazukido était attendu de pied ferme par les Montréalais.

Sur le menu québécois, on retrouve des croissants sucrés ou salés. Croissant recouvert de chocolat et de noisettes, croissant au crabe et aux truffes, croissant fourré de panna cotta aux framboises, croissant au beurre à l’ail et bien plus vous attendent chez Hazukido.

Cafés et thés de spécialités complètent le menu et accompagnent parfaitement les pâtisseries.

Le week-end d’ouverture s’est déroulé du 10 au 12 septembre dernier et a été un franc succès. Une longue file d’attente occupait le trottoir du centre-ville et les croissants se sont envolés rapidement.

Il s'agit définitivement d'un endroit à découvrir si vous aimez les croissants!

Hazukido

1629 rue Ste-Catherine Ouest, Montréal