Ces 12 bonnes adresses prouvent qu’Ahuntsic est tout sauf plate

Si vous habitez dans un autre coin de la ville, il y a fort à parier que vous n’avez pas le réflexe de traverser la 40 pour fréquenter les commerces d’Ahuntsic.

Et pourtant, plusieurs bonnes adresses de cet arrondissement méritent que les Montréalais changent un peu leurs habitudes et fassent un petit détour pour les découvrir.

Cafés, buvettes, restaurants, boutiques, bars, Ahuntsic est beaucoup plus le fun que vous ne le croyez!

Voici 12 bonnes adresses pour vous le prouver:

Cette nouvelle buvette n’a absolument rien à envier à celles qui sont installées depuis quelques années déjà sur le territoire montréalais. Cerise accueille la clientèle du matin au soir, du café à la bouteille de vin, en passant par des sandwichs et des petits plats chauds ou crus à partager. C’est l’équipe de l’institution des Cavistes qui a ouvert Cerise en pleine pandémie.

234, rue Fleury Ouest, Montréal

Pour une bonne glace ou du sorbet lors d’une journée chaude, la crèmerie Virevent fait le bonheur des résidents du quartier. L’endroit propose plusieurs saveurs de crèmes glacées faites maison qu’il est possible de tremper dans des coulis à faire saliver. Réel coup de cœur pour la saveur de crème glacée au café vietnamien! Une seule visite suffit chez Virevent pour être conquis par cette entreprise.

1517, rue Fleury Est, Montréal

Cette jolie boutique de la rue Fleury est un incontournable du quartier pour trouver de la belle décoration. C’est aussi l’endroit tout indiqué où se rendre pour acheter de petits cadeaux aux êtres qui vous sont chers. Fait intéressant: Casa Luca fait partie des boutiques préférées de la designer Camille Charland-Perez.

1354, rue Fleury Est, Montréal

Impossible de repartir les mains vides lors d’une visite chez Boire Grand! Dans cette boutique spécialisée, vous trouverez plus de 450 choix de bières, cidres et vins québécois. L’équipe est hyper accueillante et se fait un plaisir de vous conseiller selon votre palette de goût. C’est également chez Boire Grand que vous pouvez trouver une belle variété de saucisses William J. Walter.

1314, rue Fleury Est, Montréal

La populaire Petite Boulangerie prépare l’une des meilleures baguettes en ville et d’excellents croissants. La baguette apéro garnie de tomates séchées, cheddar et graines de carvi est d’ailleurs l’une de leurs spécialités. Cette adresse du quartier Ahuntsic est également très prisée pour ses salades, pizzas et ses quiches.

1412, rue Fleury Est, Montréal

Comme mentionné plus haut, les Cavistes est une réelle institution dans le quartier Ahuntsic. On s’y rend non seulement pour découvrir et goûter à l’incroyable carte des vins, mais aussi pour manger un succulent tartare. Pour ce qui est des vins, laissez-vous guider par l’équipe du restaurant-boutique, vous ne serez pas déçu!

196, rue Fleury Ouest, Montréal

Le café de troisième vague Le Brûloir, situé dans le quartier Ahuntsic, torréfie son propre café. Le petit local chaleureux donne envie de s’arrêter lors d’une promenade sur la rue Fleury pour un café bien chaud, mais aussi pour faire le plein de grains pour la maison.

318, rue Fleury Ouest, Montréal

Cette microbrasserie installée sur la rue Louvain Ouest est un bel endroit où donner rendez-vous à des amis pour un 5 à 7. Il est possible de prendre ses canettes pour emporter ou encore, de s’installer sur l’une des grandes tables conviviales. Cette adresse est définitivement à découvrir si vous êtes un amateur de bières locales.

109, rue Louvain Ouest, Montréal

La populaire épicerie «zéro déchet» LOCO a aussi une adresse dans Ahuntsic, sur la rue Fleury Est plus précisément. Vous pouvez y faire votre épicerie et participer à des ateliers dans un beau, lumineux et grand local de l’artère commerciale.

1577, rue Fleury Est, Montréal

Amateurs de gelato artisanale, vous devez absolument essayer celle de Pile ou Glace. L’établissement qui a pignon sur la rue Fleury Est propose l’une des meilleures à Montréal, selon Silo 57.

1210, rue Fleury Est, Montréal

Ce petit bar vous accueille chaleureusement pour des cocktails qui ne sont pas piqués des vers, du bon vin et pourquoi pas un sandwich pour casser la croûte? Une belle adresse à découvrir pour un verre en tête à tête!

132, rue Fleury Ouest, Montréal

La Poissonnerie Fou des Îles est réputée pour tenir une belle sélection de produits issus de fermes d'élevage réunissant les plus hauts standards de qualité provenant du Québec et d’ailleurs. Si vous aimez cuisiner le poisson ou tout autre produit de la mer, cette adresse est un incontournable!

138, rue Fleury Ouest, Montréal