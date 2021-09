Pied carré : des meubles en tuiles de céramique faits à Montréal

L’une des tendances observées depuis quelque temps en décoration est le mobilier en tuiles de céramique.

Que ce soit une console pour l’entrée, une jardinière, un banc, une table basse pour le salon, les mordus de déco s’arrache ce genre de mobilier.

Pied carré est justement une petite entreprise d’ici qui fabrique sur commande des meubles en tuiles de céramique pour la maison.

Lancée en avril 2021, l’entreprise se trouve sur Instagram et cumule les réalisations toutes plus belles les unes que les autres depuis.

Il est possible de commander une pièce faite sur mesure en choisissant le modèle, la couleur et le format des tuiles et la couleur du coulis. Les possibilités sont nombreuses!

Parmi les clients de Pied Carré à ce jour, il y a le Duplex Café de Trois-Rivières, la comédienne Catherine St-Laurent avec son magnifique banc bleu, l’influenceuse Cindy Cournoyer et plusieurs autres.

La popularité de Pied Carré est telle que La Maison Simons vend maintenant une mini collection de trois pièces offertes en trois couleurs. Vous pouvez les retrouver en ligne dans la section Fabrique 1840.

Finalement, si vous avez la fibre artisanale et aimez les projets DIY, il est possible de fabriquer son meuble soi-même en suivant l’un des nombreux tutoriels en ligne.