Un nouveau café ouvre à Trois-Rivières avec un menu où tout est à 8$ et moins

Ceux qui n’ont jamais mis les pieds à Trois-Rivières pourraient être agréablement surpris par les très cool établissements qui s’y trouvent.

Un petit nouveau tout juste ouvert vient s’ajouter à cette offre. Le Duplex Café, situé sur la rue Saint-Prosper, se veut un établissement de quartier qui propose un court menu qui est présentement en période de test. De nouveaux petits plats risquent de s'ajouter au jour le jour!

Actuellement, Duplex Café propose de simples options de petits déjeuners, de collations et de lunchs comme un sandwich BLT avec œufs, des muffins, du chili ou des scones.

Vous pourrez accompagner ces petits délices d’un cortado, d’un flat white, d'un kombucha, et encore plus! Tout le monde y trouvera son compte, surtout que pour le moment l’ensemble du menu est affiché à 8$ et moins.

Duplex Café est ouvert la semaine entre 7h et 16h. C’est donc l’endroit tout indiqué où aller faire le plein d’énergie avant le travail. Et si vous travaillez à proximité, pourquoi ne pas aller luncher là entre collègues?

Duplex Café

1140, rue Saint-Prosper, Trois-Rivières