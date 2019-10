Un tout nouveau resto végé a ouvert ses portes à Saint-Sauveur

Ceux et celles qui ont l’habitude d’aller à Saint-Sauveur pour skier seront heureux d’apprendre qu’un tout nouvel établissement a fait son apparition au centre-ville.

Végé & Joÿ est un restaurant qui, vous l’aurez peut-être deviné par son nom, propose un menu végétarien. Les aliments utilisés sont également bio et de culture locale.

Potages, tartines, bols nutritifs, smoothies et sandwichs composent le menu qui change selon les produits disponibles. Quelques belles options sont affichées à l’ardoise chaque jour pour le déjeuner et le dîner.

Dans le but de réduire au maximum les déchets produits, l’établissement encourage les clients à apporter leurs propres plats pour les commandes à emporter. Le resto s’engage même à enlever 1$ sur la facture lorsqu’on le client a son propre plat pour inciter les gens à le faire.

Ouvert officiellement depuis seulement le 4 octobre dernier, Végé & Joÿ accueille les végétariens et les curieux du coin du lundi au vendredi, entre 8h et 17h, et le week-end, entre 9h et 17h.

Végé & Joÿ

8, avenue Lafleur Nord, Saint-Sauveur