Les plus belles maisons à vendre en avril, selon... vous!

Avec la page Instagram Maison Silo, l’équipe s’amuse à vous montrer les plus belles propriétés à vendre au Québec ainsi que celles qui ont un petit je-ne-sais-quoi!

Jour après jour, vous êtes nombreux à interagir sous les publications par vos mentions «J’aime», vos partages et vos commentaires.

On a donc décidé de sonder les abonnés de Maison Silo pour savoir laquelle des maisons partagées dans la page en novembre était leur préférée parmi les quatre plus populaires. Juste pour le fun!

Voici donc les quatre plus belles maisons à vendre au Québec en mars, selon vous!

Parfaitement située près du métro Mont-Royal et des petits commerces locaux du coin, la propriété propose 625 pieds carrés d’aire habitable. La cuisine ne laisse personne indifférent grâce à son style modern farmhouse. Coup de cœur pour le dosseret en céramique et la fenêtre en coin. En raison de la petitesse du condo, la salle de lavage est intégrée à la cuisine, mais le tout est très harmonieux.

Tous les détails ici.

Dans Hochelaga-Maisonneuve, une maison construite en 1979 présente un intérieur entièrement rénové qui invite à la détente. Les propriétaires actuels ont fait le choix d’utiliser des matériaux nobles et de prioriser les couleurs claires. Les textures s’entremêlent pour créer un effet enveloppant et invitant.

Tous les détails ici.

Cette ravissante propriété qui jouit depuis les 45 dernières années des soins d’une même et unique famille et est maintenant prête à accueillir ses nouveaux propriétaires. Construite en 1978 par le propriétaire actuel qui était architecte, la demeure possède un charme certain et des airs de nostalgie qui plairont certainement aux futurs acheteurs.

Tous les détails ici.

Tout droit sortie d’un magazine de décoration, cette luxueuse propriété fera certainement de l’œil aux futurs acheteurs à la recherche d’une maison d’exception. La résidence compte quatre chambres, trois salles de bain complètes et une salle d’eau.

Tous les détails ici.





